Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ανάρτηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά το χωριό Τρόζενα, με αναφορές περί δήθεν απαγόρευσης εισόδου στο χωριό και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και στα σχόλια των χρηστών περί ξεπούλημα της γης μας σε ξένους επενδυτές.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους–Γεροβάσας/Τρόζενας, θέλοντας να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, προχώρησε σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω αναρτήσεων στο Facebook.

Συγκεκριμένα το Κοινοτικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι ισχυρισμοί είναι παντελώς ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση στο χωριό Τρόζενα είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες και επισκέπτες, χωρίς να υφίστανται οποιοιδήποτε περιορισμοί εισόδου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία ανήκει στη Μητρόπολη Πάφου. Παράλληλα, το Συμβούλιο καλεί οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι έχει παρεμποδιστεί η πρόσβασή του να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, το Κοινοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι το χωριό Τρόζενα δεν έχει αγοραστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως αναφέρεται σε σχετικές αναρτήσεις. Όπως επισημαίνεται, ο επιχειρηματίας που πραγματοποιεί την ανάπτυξη στην περιοχή έχει αποκτήσει περιουσίες αποκλειστικά από ιδιοκτήτες που επέλεξαν ελεύθερα να πωλήσουν τις περιουσίες τους.