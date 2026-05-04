Έπαθλο μισού εκατομμυρίου προσφέρει ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου για τους νικητές των δικοινοτικών βραβείων Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus που πραγματοποιούνται φέτος για 16η χρονιά.

Σε δελτίο Τύπου του Stelios Philanthropic Foundation αναφέρεται ότι στόχος των βραβείων είναι η ενίσχυση της δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο, μέσα από τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και την ενθάρρυνση της κοινής ανάπτυξης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Σημειώνεται ότι στα φετινά δικοινοτικά βραβεία λαμβάνουν μέρος 78 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι συμμετέχουν σε 39 διμελείς δικοινοτικές ομάδες ενώνουν δυνάμεις, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο ύψους €500.000.

Το ποσό αυτό θα δοθεί στις εννέα επιχειρηματικές ομάδες που θα ξεχωρίσουν για τη συνεργασία, την καινοτομία και δυναμική τους. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, η Χρυσή Νικήτρια ομάδα, θα λάβει το ποσό των €150.000 και σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας, αντιστοιχούν €75.000.

Επιπλέον, δύο ομάδες θα βραβευθούν με το αργυρό βραβείο λαμβάνοντας συνολικό ποσό €200.000. Κάθε Αργυρή Νικήτρια ομάδα θα λάβει €100.000, εκ των οποίων €50.000 θα καταβληθούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

Με το χάλκινο βραβείο συνολικού ύψους €150.000 θα βραβευθούν έξι ομάδες. Κάθε ομάδα θα λάβει €25.000, εκ των οποίων €12.500 αντιστοιχούν σε κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

Θέση του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, όπως διατυπώνεται στο Δελτίο Τύπου, είναι ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ουσιαστικής συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύει η συμμετοχή στα Δικοινοτικά Βραβεία, όπως αναφέρεται. Προστίθεται ότι «κάθε κοινή επιχειρηματική πρωτοβουλία δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική επένδυση, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης στο νησί, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συνεργασία μπορεί να ξεπεράσει διαχωρισμούς και να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο κοινό μέλλον για την Κύπρο».

Τα βραβεία θα απονεμειθούν στους νικητές από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, στην οδό Μάρκου Δράκου 5, στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σημειώνεται επίσης ότι τα Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους μακροβιότερους και πιο ουσιαστικούς θεσμούς δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο, συμπληρώνουν 16 χρόνια ζωής, με την αξία των Βραβείων, περιλαμβανομένου και του φετινού ποσού των €500.000, να ανέρχεται στα €5.300.000.

Όπως αναφέρεται, στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

ΚΥΠΕ