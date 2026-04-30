Με ουσιαστικές αλλαγές και νέο προσανατολισμό, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προχωρεί σε αναθεώρηση του θεσμού των Βραβείων Θεάτρου, ανακοινώνοντας παράλληλα τις υποψηφιότητες για το έτος 2025. Η τελετή απονομής με την ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στο Θέατρο ΘΟΚ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική σημασία των βραβείων αλλά και την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους, εισάγει νέες κατηγορίες βραβείων και επαναφέρει την πρακτική ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων ανά κατηγορία. Στόχος είναι η πληρέστερη αποτύπωση της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας και η ανάδειξη της πολυφωνίας της σκηνής.

Παράλληλα θεσπίζεται και θα απονεμηθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την εξαγγελία του Δ, το Βραβείο «Νίκος Χαραλάμπους». Το συγκεκριμένο βραβείο θα απονέμεται ανά διετία– απευθείας από το ΔΣ του ΘΟΚ- σε δημιουργό- συντελεστή παράστασης αρχαίου δράματος και αποτελεί συμβολική έκφραση τιμής και εκτίμησης για την πολυδιάστατη προσφορά του αείμνηστου Νίκου Χαραλάμπους στο θέατρο.

Το Βραβείο Νίκος Χαραλάμπους και το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ θα ανακοινωθούν το βράδυ της τελετής.

Τα βραβεία συνοδεύονται από έπαθλο και χρηματικό βραβείο. Το έπαθλο των φετινών Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ, αναπαριστά το γλυπτό του Θεόδουλου Γρηγορίου «ΚΥΤΤΑΡΑ/ Μετάλλαξη-Σκηνή Α» (2020-2021) που κοσμεί το κτήριο Θεάτρου ΘΟΚ και φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Οι υποψηφιότητες για το έτος 2025

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Απονέμεται σε δημιουργό που παρουσίασε τη σημαντικότερη σκηνοθετική πρόταση της χρονιάς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο καλλιτεχνικό όραμα.

Υποψήφιοι

Ελένη Αναστασίου– «Παίρνοντας Θέση» του Ρόναλντ Χάργουντ, παραγωγή Alpha Square Θανάσης Γεωργίου– «Ο Γυάλινος Κόσμος» του Τέννεσσι Ουίλλιαμς, παραγωγή Θέατρο Δέντρο & Open Arts Αθηνά Κάσιου– «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, παραγωγή Open Arts Λέα Μαλένη– «Ερέντιρα» βασισμένη στη νουβέλα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, παραγωγή Ομάδα Persona

Βραβείο Ερμηνείας

Απονέμεται σε ηθοποιό που ξεχώρισε για την εκφραστικότητα, την τεχνική, τη συνέπεια και τη δύναμη της ερμηνείας.

Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι

Θανάσης Γεωργίου– για το ρόλο του Μαλβόλιο, «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Σκηνοθεσία: Αθηνά Κάσιου, παραγωγή Open Arts) Βαρνάβας Κυριαζής– για το ρόλο του Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ, «Παίρνοντας Θέση» του Ρόναλντ Χάργουντ (Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου, παραγωγή Alpha Square)

Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιες

Έλενα Καλλινίκου– για το ρόλο της Έμμα, «People, Places & Things» του Ντάνκαν Μακμίλαν (Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου, παραγωγή Σεζόν Γυναίκες & Open Arts) Χριστίνα Χριστόφια– για το ρόλο της Ζακλίν Μουαουάντ, «Μητέρα» του Ουαζντί Μουαουάντ (Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου Καρσερά, παραγωγή ΘΟΚ)

Βραβείο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

Απονέμεται σε δημιουργό που συνέβαλε ουσιαστικά στην αισθητική και τεχνική αρτιότητα μιας παραγωγής, μέσα από τη σκηνογραφία, τα κοστούμια, τον φωτισμό, τα πολυμέσα, την πρωτότυπη μουσική, την κινησιολογία, τη δραματουργία.

Υποψήφιοι

Βραβείο Δημιουργού Παιδικής/ Νεανικής Παράστασης

Απονέμεται σε δημιουργό που συνέβαλε ουσιαστικά στην αισθητική και τεχνική αρτιότητα μιας Παιδικής ή Νεανικής παραγωγής, μέσα από τη σκηνοθεσία, την ερμηνεία, τη σκηνογραφία, τα κοστούμια, τον φωτισμό, τα πολυμέσα, την πρωτότυπη μουσική, την κινησιολογία, τη δραματουργία.

Υποψήφιοι

Χριστίνα Αργύρη/ Μουσική- «Ο Μικρός Πρίγκιπας» βασισμένο στο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ (Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου, παραγωγή Σατιρικό Θέατρο) Νικολέττα Βερύκιου, Έλενα Παυλίδου/ Διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία- «Μαργαρίτα Forever» βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Μαργαρίτα Περδικάρη» (παραγωγή ΘΟΚ) Ανδρέας Κούτσουμπας/ Ερμηνεία- για το ρόλο του Άντονι, «Εγώ κι Εσύ» της Λώρεν Γκάντερσον (Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Ανδρέου, παραγωγή ΘΟΚ) Αλέξανδρος Κυριαζής/ Χορογραφία-Κίνηση- «Η Κούκλα του Φραντς Κάφκα» κείμενο Σταύρος Σταύρου (Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος, παραγωγή Humart) & «Ο Μικρός Πρίγκιπας» βασισμένο στο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ (Σκηνοθεσία: Ελένη Αναστασίου, παραγωγή Σατιρικό Θέατρο)

Την Κριτική Επιτροπή Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025 αποτέλεσαν οι Παντελής Βουτουρής (πρόεδρος ΘΟΚ), πρόεδρος και μέλη οι Στέλλα Βοσκαρίδου Οικονόμου (διδάκτωρ μουσικολογίας, συγγραφέας), Χρίστος Γεωργίου (θεατρολόγος, διευθυντής Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, γραμματέας ΔΙΘ και μέλος του Executive Board και Executive Council του ΔΙΘ), Άντης Παρτζίλης (σκηνογράφος, εικαστικός, επίτιμος πρόεδρος Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου, πρώην διευθυντής ΘΟΚ) και Νεκτάριος Ροδοσθένους (συνθέτης, performer).

Η φετινή τελετή θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θέατρο ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Χριστόδουλου Ανδρέου και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ2.