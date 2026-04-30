Στο 10% ανήλθε μέχρι το τέλος Μαρτίου η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 9% που είχε καταγραφεί τόσο την αντίστοιχη περίοδο του 2025 όσο και στον ετήσιο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες για το 2026 ανέρχονται σε €1,62 δισ., με την υλοποίησή τους μέχρι το τέλος Μαρτίου να φτάνει τα €159,34 εκατ.

Τα έσοδα του κράτους ανήλθαν σε €2,34 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 22% του προϋπολογισμού εσόδων, ενώ οι πραγματικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €2,07 δισ., αντιστοιχώντας σε υλοποίηση 18%.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αύξηση των εσόδων σε σχέση με πέρσι οφείλεται κυρίως στην άνοδο των άμεσων φόρων κατά €0,10 δισ., λόγω αύξησης του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων.

Οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,03 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ, τα οποία ανήλθαν σε €0,80 δισ.

Στο σκέλος των δαπανών, η υλοποίηση της μισθοδοσίας, των συντάξεων και των φιλοδωρημάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, στα €0,81 δισ.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν στα €0,46 δισ., από €0,39 δισ. το 2025, κυρίως λόγω αυξημένων παροχών υγείας. Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις ανήλθαν σε €0,45 δισ., καταγράφοντας αύξηση 13%.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι τον Μάρτιο ανήλθαν σε €59,8 εκατ., με σημαντικές δαπάνες για οδικό δίκτυο, κυβερνητικά και σχολικά κτήρια, αγορά εξοπλισμού, κατασκευαστικά έργα και αποχετευτικά ή υδατικά συστήματα.

Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και άλλων χρηματοδοτικών δαπανών έφτασε τα €47,9 εκατ., με κονδύλια για συγχρηματοδοτούμενα έργα μη κυβερνητικών υπηρεσιών, επιδότηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών μέχρι 4 ετών, βιομηχανία και τεχνολογία, ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης.

Σε χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση ανήλθε σε €37,2 εκατ., κυρίως προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου.