Η αξιοποίηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) για παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης με το διαδίκτυο εν ώρα πτήσης αεροσκαφών, με ικανοποιητικές ταχύτητες για τους επιβάτες, διευρύνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εγκαθιστούν στα αεροσκάφη τους κεραίες που τους επιτρέπουν να έχουν σήμα με χιλιάδες δορυφόρους που «αναμεταδίδουν» σήμα από επίγειους σταθμούς.

Σε αυτή τη χρονική φάση, δορυφορικό ίντερνετ με τη χρήση της τεχνολογίας LEO -και ιδιαίτερα της υπηρεσίας Starlink, της SpaceX (Έλον Μασκ)- προσφέρουν μόνο πολύ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, κάποιες άλλες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν πολυδάπανα προγράμματα σταδιακής εγκατάστασης τέτοιων κεραιών στα αεροσκάφη τους εντός διετίες ή τριετίας, αλλά σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού ή υπερχαμηλού κόστους η ανταπόκριση στην ανάγκη των επιβατών να χρησιμοποιούν αξιόπιστο, γρήγορο και φθηνό ή δωρεάν ίντερνετ εν ώρα πτήσης είναι περιορισμένη.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, μία τέτοια εταιρεία χαμηλού κόστους, η ουγγρική Wizz Air ανακοίνωσε συμφωνία με το Starlink του Έλον Μασκ, για την παροχή δορυφορικού ίντερνετ σε ολόκληρο τον στόλο της από το 2027. Άλλοι τέτοιοι αερομεταφορείς, όπως για παράδειγμα η Ryan Air και η EasyJet, δεν έχουν προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις, προβληματιζόμενες για το υψηλό κόστος αυτών των υπηρεσιών.

Το Euronews, πάντως, έγραψε την εβδομάδα που πέρασε πως μετά τη Wizz Air, η επόμενη εταιρεία χαμηλού κόστους που θα συνεργαστεί με το Starlink θα είναι η Eurowings, μέλος του Ομίλου της Lufthansa.

Ποιες το προσφέρουν

Η Wizz Air δεν γνωστοποίησε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας με το Starlink, ούτε έχει διευκρινίσει αν η υπηρεσία θα διατίθεται δωρεάν ή με πρόσθετη χρέωση αν επιθυμεί ίντερνετ εν πτήσει ο επιβάτης.

Το Euronews επισημαίνει πως η ανακοίνωση της ουγγρικής εταιρείας γίνεται τη στιγμή που η SpaceX, η μητρική εταιρεία του Starlink, προετοιμάζεται για την είσοδό της στο χρηματιστήριο του Nasdaq.

Το Starlink έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι American Airlines, Southwest, United και Alaska Airlines, καθώς και με αερομεταφορείς μακρινών αποστάσεων όπως οι Singapore Airlines και Emirates.

Στην Ευρώπη, ενημερώνει το Euronews, η λετονική airBaltic ήταν η πρώτη που εγκαινίασε την υπηρεσία του δορυφορικού διαδικτύουν τον Φεβρουάριο του 2025, ακολουθούμενη από τις Air France, SAS και British Airways. Όλες εταιρείες full-service carriers, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των εταιρειών πολύ χαμηλού κόστους.

Στην Ασία, ο νοτιοκορεατικός όμιλος Hanjin, στον οποίο ανήκουν οι Korean Air, Asiana Airlines και τρεις αεροπορικές χαμηλού κόστους επίσης ανακοίνωσε συμφωνία με το Starlink (ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025), με την εγκατάσταση κεραίων να αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2026.