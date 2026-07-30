Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν την Τετάρτη σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδα.

Δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στο νότιο Ρέθυμνο της Κρήτης, ενώ ένας 27χρονος πυροσβέστης κατέρρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γυθείου. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη στα μεγάλα μέτωπα του Ρεθύμνου, της Σητείας και του Πλωμαρίου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και να δυσχεραίνουν δραματικά τις επιχειρήσεις.

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους

Η τραγωδία στο νότιο Ρέθυμνο σημειώθηκε στην περιοχή των Σαχτουρίων, όπου οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Στον Αγερανό Γυθείου, ένας 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και μακριά από το ενεργό μέτωπο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε λόγο για τρεις άνδρες που «έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες».

«Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, δεσμευόμενος ότι το Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τόνισε σε συλλυπητήριο μήνυμά του ότι η απώλειά τους «βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Πύρινο μέτωπο έως 20 χιλιομέτρων στο νότιο Ρέθυμνο

Η πιο δύσκολη εικόνα καταγράφεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, στην Κρύα Βρύση εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι φλόγες κινήθηκαν προς τις Μέλαμπες, τα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, την Ορνέ και την Αγία Γαλήνη, σχηματίζοντας ένα μεγάλο πύρινο πέταλο. Το συνολικό μήκος του μετώπου εκτιμήθηκε από 15 έως σχεδόν 20 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να καίνε δασικές, αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να απειλούν οικισμούς.

Στην περιοχή επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 198 πυροσβέστες, δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα. Οι δυνάμεις επρόκειτο να ενισχυθούν το πρωί με ακόμη 18 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και έξι οχήματα, που θα έφταναν στην Κρήτη ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά.

Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δράση τους με τη δύση του ηλίου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους είχε περιοριστεί εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.

Όπως εξήγησε, η ελπίδα των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν να μειωθεί η ένταση των ανέμων, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να επανέλθουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.

Διαδοχικές εκκενώσεις και 2.000 τουρίστες σε ασφαλή σημεία

Κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Αρχικά δόθηκε εντολή εκκένωσης για τα Ακούμια και τα Σαχτούρια και ακολούθησαν μηνύματα για την Αγία Γαλήνη και την Ορνέ, με κατεύθυνση προς το Χορδάκι Αμαρίου. Λίγο πριν και μετά τα μεσάνυχτα ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στις Λίγκρες και στην Αγία Παρασκευή να κινηθούν προς τον Αγκαλιανό και τις Κεραμές.

Ιδιαίτερα μεγάλη επιχείρηση οργανώθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν χωρίς να προκληθεί πανικός και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου.

Εκατοντάδες επισκέπτες οδηγήθηκαν και στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου, το οποίο άνοιξε ο Δήμος Φαιστού έπειτα από συνεννόηση με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά.

Στον χώρο εξασφαλίστηκαν στρώματα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αστυνομικοί και υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υπήρχε σχεδιασμός για το άνοιγμα σχολικών μονάδων, εφόσον κρινόταν αναγκαία η δημιουργία επιπλέον χώρων φιλοξενίας.

Απεγκλωβίστηκαν 29 άνθρωποι από παραλίες

Πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που είχαν καταφύγει σε παραλίες για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου απεγκλωβίστηκαν σε νέα επιχείρηση 12 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης στους 29.

Στην Κρύα Βρύση λειτούργησε σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες, για την παροχή υγειονομικής υποστήριξης σε πολίτες και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο όπως φαίνεται από το Τυμπάκι Ηρακλείου

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την ΚΡΗΤΗ TV, κάτοικοι των Σαχτουρίων παρέμειναν για ώρες αποκλεισμένοι, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Οι πρώτες πληροφορίες που έφταναν από το εσωτερικό του οικισμού έκαναν λόγο για περίπου δέκα καμένες κατοικίες.

Όπως υποστήριξαν, ο αντιπρόεδρος του χωριού, χρησιμοποιώντας υδροφόρο όχημα, κατάφερε να προστατεύσει μόνος του ορισμένα σπίτια και στη συνέχεια αναζήτησε επιπλέον βοήθεια. Αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι περίμεναν για περισσότερες από τρεις ώρες μέχρι να τους επιτραπεί η πρόσβαση.

Στην Αγία Γαλήνη, κάτοικοι υποστήριξαν ότι είχαν αντιληφθεί εγκαίρως τον κίνδυνο από τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη συμβολή των εθελοντών και των κατοίκων, οι οποίοι επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία των φλογών και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχαν θέσει υπό έλεγχο ορισμένες εστίες πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων

Το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποίησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά προς τις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα διαθέσιμα καταλύματα για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Νέες εκκενώσεις και ζημιές σε εγκατάσταση της ΔΕΗ στη Σητεία

Δύο ενεργά μέτωπα απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.

Στην Αγία Τριάδα Σητείας επιχειρούσαν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε αγροτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις και σε χαμηλή βλάστηση, ενώ πέρασε από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές σε εγκατάσταση.

Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά ξέσπασε στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μάχη με ανέμους άνω των οκτώ μποφόρ στο Πλωμάρι

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από τις 14:00 δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Στην περιοχή επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο.

Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυρές ριπές ανέμου, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούσαν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης και το ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμενόταν να αρχίσουν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.

Οριοθετημένη η φωτιά στον Αγερανό – Διάσπαρτες εστίες στην Πάρο

Η πυρκαγιά στον Αγερανό Λακωνίας οριοθετήθηκε, με τις δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Ανοιχτό παρέμενε και το συμβάν στην Πάρο, όπου 86 πυροσβέστες, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 24 οχήματα επιχειρούσαν σε διάσπαρτες εστίες.

Συνολικά, από τις 18:00 της Τρίτης έως τις 18:00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 30 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν στις υπόλοιπες επτά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Οκτώ συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα

Στο μεταξύ, σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν τα τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Τέσσερις από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γύθειο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού έγιναν στην Κρήτη.

Ειδικότερα:

* Στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

* Στην Ερέτρια Ευβοίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

* Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 47 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

* Στην Πάρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για την Πέμπτη 30 Ιουλίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα,

η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία,

η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο,

η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία,

οι Κυκλάδες,

ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με ενίσχυση των εναέριων περιπολιών επιτήρησης και των περιπολιών από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ενώ παραμένει σε ισχύ το σχέδιο προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

protothema.gr