Την κοινωνική ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του επέδειξε για ακόμη μία φορά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, κατά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όταν είδε κάποιους από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα – όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του ανά την Ελλάδα – ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν γιατί, όπως είπε, «δύο άτομα (σ.σ. δύο πυροσβέστες) κάηκαν εδώ δίπλα μας».

«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου» είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καταχειροκροτούμενους από τους θεατές της συναυλίας του.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος καθώς έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες.

protothema.gr