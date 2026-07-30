Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Eιδικός Eκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος θα έχει συναντήσεις την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στην εντολή του κ. Φίτο να συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε την Τετάρτη ότι θα έχει συνάντηση με τον κ. Φίτο την Παρασκευή και οτι ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συναντούσε και τον κ. Έρχιουρμαν.

Η επίσκεψη Φίτο πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ