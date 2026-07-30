Κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστα Φυτιρή, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Νίκος Λογγίνος, εξέφρασε, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου αλλά και του του ιδίου προσωπικά, τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια του Σώματος προς τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Ελλάδος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, ως επίσης και στις οικογένειες των εκλιπόντων τριών πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στην αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Η θυσία τους, ανέφερε, αποτελεί ύψιστη πράξη γενναιότητας, αφοσίωσης και αυταπάρνησης στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. «Η απώλειά τους βυθίζει σε θλίψη ολόκληρη τη διεθνή πυροσβεστική οικογένεια».

Πρόσθεσε ότι «στεκόμαστε με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα στο Ελληνικό Κράτος και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στους οικείους των εκλιπόντων και σε όλα τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος».