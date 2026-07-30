Με τη βοήθεια των διαιτολόγων σας αποκαλύπτουμε όλα όσα πρέπει να προσέξετε αυτές τις καυτές καλοκαιρινές μέρες όπου η ενυδάτωση θα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας.

Τρώμε συχνά και μικρά γεύματα. Έτσι δεν επιβαρύνουμε το πεπτικό μας σύστημα, τη στιγμή που, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τόσο το αναπνευστικό όσο και το κυκλοφορικό σύστημα ήδη καταπονούνται.

Αποφεύγουμε τις πλούσιες σε λιπαρά τροφές (κόκκινο κρέας,ολόπαχα τυριά) που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την πέψη τους και ζεσταίνουν το σώμα. Το ψάρι, τα θαλασσινά, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και τα άπαχα γαλακτομικά είναι καλύτερες επιλογές. Μετριάζουμε επίσης τα πολλά καρυκεύματα και τα μπαχαρικά.

Εάν νιώθετε ότι σας έχει «κοπεί» η όρεξη το μεσημέρι επιλέξτε ένα ελαφρύ γεύμα π.χ., ζυμαρικά με ελαφριά σάλτσα ντομάτας ή άλλων λαχανικών, ριζότο με θαλασσινά ή λαχανικά, μια σαλάτα με άπαχο τυρί ή τόνο ή κοτόπουλο και μια φέτα ψωμί.

Περιορίστε την κατανάλωση καφέ, παρότι συνυπολογίζεται πλέον στη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού. Μην υπερβαίνετε τα δύο φλιτζάνια την ημέρα επειδή έχει διουρητική δράση.

Το ίδιο ισχύει και τα αλκοολούχα που προκαλούν διούρηση και αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Συνεπώς πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

Πείτε «όχι» στα τηγανητά φαγητά και τις βαριές σάλτσες. Επιλέξτε ψητά, βραστά και φαγητά στον ατμό γιατί είναι πιο εύπεπτα.

Τρώτε άφθονα φρούτα – συνιστάται να καταναλώνουμε 5-6 μερίδες φρούτων την ημέρα. Μια μερίδα αντιστοιχεί σε μια φέτα καρπούζι ή πεπόνι, δυο βερίκοκα, ένα ροδάκινο, 12 κεράσια ή 17 ρόγες από σταφύλια. Επίσης καλό είναι τρώμε και δυο ατομικές σαλάτες την ημέρα.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο περισσότερο αλάτι στο φαγητό επειδή παρέχει στον οργανισμό νάτριο, έναν απο τους ηλεκτρολύτες που χάνεται με την εφίδρωση. Το νάτριο βοηθά στην κατακράτηση υγρών, άρα και στη μικρότερη απώλειά τους. Ωστόσο δεν χρειάζονται υπερβολές. Επίσης όσοι έχουν υπέρταση ή προβλήματα νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να το αποφεύγουν και να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τη διατροφή τους.

Μην υποκύψετε στον πειρασμό των παγωτών και των αναψυκτικών επειδή έχουν πολλές θερμίδες. Οι γρανίτες και τα light αναψυκτικά είναι προτιμότερα.

Τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε

Το πρώτο είναι ότι βασιζόμαστε στο αίσθημα της δίψας για να πιούμε νερό. Στην περίπτωση αυτή όμως το σώμα μας έχει ήδη αφυδατωθεί κατά περίπου 2%. Επομένως πίνουμε συχνά νερό χωρίς να περιμένουμε να νιώσουμε το αίσθημα της δίψας.

Το δεύτερο λάθος είναι ότι επιλέγουμε παγωμένο νερό το οποίο δεν μας ξεδιψά και τόσο αποτελεσματικά. Το νερό της βρύσης και μάλιστα σε θερμοκρασία δωματίου – επειδή τότε έχει φανεί ότι πίνουμε περισσότερο συγκριτικά με το παγωμένο νερό – συνιστάται να αποτελεί την πρώτη μας επιλογή.

ygeiamou.gr