Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται έξι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία ζούσαν κοντά στην πόλη Κριβί Ρι, καθώς και ένας άνθρωπος στο Κίεβο και ακόμη ένας στην Πολτάβα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη «μαζική επίθεση».
«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια, σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.
«Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, αγόρια 6 και 15 ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός. Το δημοτικό συμβούλιο στο Νοβοπίλια, όπου ζούσε η οικογένεια Βορόνοφ, της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.
Στο Κίεβο, «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα ρωσικά πλήγματα, γνωστοποίησε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για δυο τραυματίες.
Στην περιοχή Μπρόβαρι, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδί και δυο γυναίκες.
Στην Πολτάβα (κεντρικά), πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στα γραφεία ιδιωτικής επιχείρησης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, όπου ο δήμαρχος έκανε λόγο για ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια κτιρίου.
Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.
Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.
Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής. Αρκετός κόσμος βρήκε καταφύγιο στο Μετρό του Κιέβου.
Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.