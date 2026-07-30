Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται έξι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία ζούσαν κοντά στην πόλη Κριβί Ρι, καθώς και ένας άνθρωπος στο Κίεβο και ακόμη ένας στην Πολτάβα. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη «μαζική επίθεση».

«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια, σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Russians have just bombed an apartment building in Ukraine's city Kryvyi Rih.



Children are trapped under rubble. pic.twitter.com/dTIJPRAd8n July 29, 2026

«Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, αγόρια 6 και 15 ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός. Το δημοτικό συμβούλιο στο Νοβοπίλια, όπου ζούσε η οικογένεια Βορόνοφ, της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Στο Κίεβο, «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα ρωσικά πλήγματα, γνωστοποίησε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για δυο τραυματίες.

Στην περιοχή Μπρόβαρι, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδί και δυο γυναίκες.

Στην Πολτάβα (κεντρικά), πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στα γραφεία ιδιωτικής επιχείρησης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, όπου ο δήμαρχος έκανε λόγο για ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια κτιρίου.

Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής. Αρκετός κόσμος βρήκε καταφύγιο στο Μετρό του Κιέβου.

Ukrainians are taking cover in the Kyiv Metro as Russia has launched a large attack with cruise missiles and ballistic missiles.



Several missiles have hit the city.



Civilians, including children, are also reported to be buried under rubble in Kryvyi Rih pic.twitter.com/iJLX6gB4mE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2026

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

protothema.gr