Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ανέφερε μέσω Telegram ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με πυρά πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή Σινελνίκοβε. Παράλληλα, ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

‼️🇺🇦🏴‍☠"It stings my eyes, I can't breathe": After the strike, Dnipropetrovsk was enveloped in acrid smoke.



▪️After the night attack in Dnepropetrovsk, there is a strong smell of ammonia, it is difficult to breathe in the streets, people on the streets cover their faces.… pic.twitter.com/HYLMQRCGBb — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) July 27, 2026

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

💥 The moment a Geran jet struck Dnipropetrovsk. pic.twitter.com/ou7K0MV4An July 27, 2026

protothema.gr