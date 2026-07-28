Υπέκυψε στα τραύματά της, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία (νότια), ήταν η πιο φονική των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ισπανία.

Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της.

Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος εθνικής οδού στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.

🚨🇪🇸 Spain’s deadliest wildfire



A massive wildfire that erupted near Los Gallardos and spread toward Bédar, Andalusia



11+ people killed, with 19 still missing as the search continues



~1k residents were evacuated



Spain has already lost ~57k hectares#Spain #Wildfire #sstvi pic.twitter.com/Xz97Vm1uwu — GlobeUpdate (@Globupdate) July 10, 2026



Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο.

🚨اندلاع حريق غابات واسع بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا أسفر، وفق أحدث الحصيلة، عن مقتل 12 شخصًا وفقدان 19 آخرين، في أخطر حرائق الغابات بتاريخ إقليم الأندلس، وسط استمرار عمليات الإطفاء والبحث بمشاركة وحدة الطوارئ العسكرية.#Spain #Wildfire #Andalusia pic.twitter.com/QoEXiWzzXJ July 10, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η οποία προειδοποίησε για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς.

protothema.gr