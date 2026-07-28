Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, 28 Ιουλίου, κοντά στην πόλη Βίντιν της Βουλγαρίας, όταν κρουαζιερόπλοιο προσάραξε στον Δούναβη λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι 186 επιβάτες και τα 52 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τη συνοριοφυλακή.

Το κρουζιερόπλοιο «Viking Ullur» με σημαία Ελβετίας, προσάραξε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Βιντίν. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη και «λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη», όπως υποστήριξε το υπουργείο. Για λόγους ασφαλείας, η εκκένωση γίνεται με τη βοήθεια ενός πλωτού μέσου της συνοριοφυλακής και ελπίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν πέσει η νύχτα.

Το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποιεί κρουαζιέρες μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας. Όλοι οι επιβάτες του προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επρόκειτο να δέσει στο λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, ενώ είχε αρχίσει ήδη να αντιμετωπίζει και έλλειψη πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εταιρεία του Viking Ullur ναύλωσε ένα άλλο σκάφος για να παραλάβει τους επιβάτες, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλγαρική αστυνομία δείχνουν επιβάτες με σωσίβια να επιβιβάζονται σε ένα πλωτό της συνοριοφυλακής, με τη βοήθεια διασωστών.

Την ώρα που η Ευρώπη βιώνει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα φέτος το καλοκαίρι, η στάθμη του Δούναβη, ποταμού που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, έχει πέσει τόσο χαμηλά που η ναυσιπλοΐα καθίσταται δύσκολη.

protothema.gr