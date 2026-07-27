Δεκαεπτά ναυτικοί αγνοούνται μετά το ναυάγιο βιετναμέζικου φορτηγού πλοίου εν μέσω καταιγίδας στη Νότια Σινική Θάλασσα. Από τους 62 επιβαίνοντες του Khoi Nguyen 18, 45 ανακτήθηκαν με τη βοήθεια κινεζικών σκαφών και ελικοπτέρων, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.

Οι αρχές του Βιετνάμ έφθασαν στον τόπο του ναυαγίου αφού το Khoi Nguyen 18 «ναυάγησε καθώς έπλεε σε δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, η Παμ Του Χανγκ.

A Vietnamese vessel sank after encountering distress in waters near Yongshu Reef in the Nansha Islands in the #SouthChinaSea on July 25. As of now, 44 people have been rescued. Six Chinese vessels and one rescue helicopter are assisting in the operation, and one Vietnamese ship… pic.twitter.com/aGkzs8QUXm July 26, 2026

Η κ. Χανγκ διευκρίνισε πως ομάδες έρευνας και διάσωσης του Βιετνάμ, με «την υποστήριξη κινεζικών δυνάμεων έρευνας και διάσωσης, ιδίως πλοίων και ελικοπτέρων», καθώς και παραπλεόντων σκαφών, μπόρεσαν να ανακτήσουν 45 από τους 62 επιβαίνοντες ως χθες στις 12:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Κύπρου).

CHINA E VIETNÃ ATUARAM COM COMANDO UNIFICADO NA OPERAÇÃO



A China iniciou neste domingo (26) a transferência para o Vietnã dos 45 cidadãos vietnamitas resgatados de um naufrágio no Mar do Sul da China. O navio Khoi Nguyen 18, com bandeira vietnamita, transportava 62 pessoas… pic.twitter.com/CBrbVIjBW1 July 26, 2026

Σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, το Khoi Nguyen 18 αντιμετώπισε δυσκολίες κοντά στον ύφαλο Γιονγκσού, γνωστό επίσης με την ονομασία Fiery Cross, βράχο στο αρχιπέλαγος Σπράτλι, που ελέγχεται από την Κίνα αλλά αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων από το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες.

China rescues 44 Vietnamese sailors after vessel sinks in South China Sea, search operation continues



The Vietnamese vessel "Khoi Nguyen 18" sank after encountering distress in waters near Yongshu Reef in the Nansha Qundao in the South China Sea on the night of July 24, with 62… pic.twitter.com/CFIUx5x42p July 26, 2026

Το Πεκίνο διεκδικεί μεγάλο μέρος των νησιών, των νησίδων και των υφάλων στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε ύδατα κοντά στις ακτές γειτονικών χωρών, επικαλούμενο ιστορικούς λόγους κι αψηφώντας απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το 2016 που έκρινε ότι οι διεκδικήσεις αυτές δεν έχουν νομική βάση.

Το Khoi Nguyen 18 είναι φορτηγό νηολογημένο στο Βιετνάμ, μήκους σχεδόν 70 μέτρων, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic.

Πλοίο έρευνας και διάσωσης της Κίνας ήταν το πρώτο που έλαβε αυτό που έμοιαζε να είναι σήμα κινδύνου του βιετναμικού φορτηγού, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

"Thank you, China" — rescued Vietnamese sailors expressed their gratitude on video after surviving the sinking of their ship, the Khoi Nguyen 18, near the Yongshu Reef in the Nansha Islands.



Of the 62 people aboard, 45 have been rescued so far, with two vessels and a helicopter… pic.twitter.com/SqiJxd6BI5 — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 26, 2026

Την Παρασκευή, άλλο βιετναμικό πλοίο ναυάγησε εξαιτίας θαλασσοταραχής στον τομέα των νήσων Σπράτλι. 33 αλιείς διασώθηκαν και τρεις αγνοούνται, σύμφωνα με ΜΜΕ του Βιετνάμ.

Περίπου το 20% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα πέρασε από τη Νότια Σινική Θάλασσα το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Νησιά και υφάλους σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας εποφθαλμιούν τόσο το Πεκίνο όσο και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Κίνα μεγέθυνε υφάλους υπό τον έλεγχό της στα Σπράτλι κι εγκατέστησε αεροπορικές βάσεις, ναυτικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές. Οι πίστες αποπροσγειώσεων που οικοδόμησε μπορούν, αξιοσημείωτα, να υποδέχονται στρατιωτικά αεροσκάφη.

Το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία προβάλλουν ωστόσο δικές τους διεκδικήσεις. Έχουν αναπτύξει στρατεύματα κι έχουν φτιάξει διαδρόμους αποπροσγειώσεων από τα χρόνια του 1970.

protothema.gr