Βιβλική είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και τεράστια η ταλαιπωρία για τους κατοίκους σε Γαλλία και Ισπανία από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Οι δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Μπορντό, και την κεντρική και ανατολική Ισπανία έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση 325.000 ανθρώπων από τις εστίες τους.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα γης και 140 κτίρια. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νοτιοδυτική Γαλλία / AP Photo, Emma Da Silva

Πλέον η φωτιά καίει σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ωστόσο η εκκένωση της πόλης «δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», επανέλαβε ο δήμαρχός της, Τομά Καζνάβ.

Οι φωτιές στη Γαλλία έχουν τεράστιο αντίκτυπο και πάνω στα ζώα / AP Photo, Emma Da Silva

Η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών σε καιρό ειρήνης

Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Υπολογίζεται ότι 220.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διατάχθηκε νέα εκκένωση σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, η οποία έχει πληθυσμό 850.000 κατοίκων.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής» στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στην Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ αλλά επίσης στη Λαντ και το Βαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά καταλάγιασε πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιστρατεύθηκαν από σήμερα το πρωί 18 αεροσκάφη και το A400M θα επιχειρήσει και πάλι, πρόσθεσε.

Une nouvelle nuit difficile sur le front des incendies. La situation demeure très défavorable.



➡️ En début de nuit, en Gironde, le feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible, créant son propre vent et évoluant de manière erratique vers l’agglomération bordelaise. Il… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 26, 2026

Στην Λαντ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, όπου έχουν καεί 36.000 στρέμματα γης, μία αναζωπύρωση αντιμετωπίσθηκε το πρωί από τα εναέρια μέσα και η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει πολύ ενεργή, πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Συνολικά, περί τους 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Οι 2.500, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, επιχειρούν στην Ζιρόντ, συνεπικουρούμενοι από 1.500 στρατιώτες.

Αλλα μέτωπα πυρκαγιάς στην Γαλλία είναι επίσης ενεργά στην Γαλλία, όπως στην Κορσική και τις Άνω Αλπεις, πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές απευθύνοντας έκκληση προς όλους για την μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, καθώς σε μία συγκυρία δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η παραμικρή απροσεξία μπορεί να είναι τραγικές συνέπειες.

Μια πυρκαγιά χωρίς λογική και κατεύθυνση

Είναι μία πυρκαγιά που δεν έχει λογική, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προβλεφθεί, εξηγεί ο Γκιγιόμ Μιλέ, της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Αρωγής της Ζιρόντ.

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δυστυχώς νέο κύμα καύσωνα. Φθάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και κατευθυνόμαστε προς ένα επιχειρησιακό ανέφικτο που πλησιάζει», προειδοποίησε στην France Inter ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας.

Ασταμάτητη η φωτιά σε δύο μέτωπα στην Ισπανία

Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς τον νότο.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 250.000 γης δυτικά της Μαδρίτης.

Overnight, the Sentinel-3A & 3B satellites passed over Europe's historic fires collecting hotspots. Only FireMap combines @CopernicusEU with @NASAEarthData hotspots on one public map. 🇪🇺 + 🇺🇸 data, made in 🇨🇦. Global problems tackled together. pic.twitter.com/tiRV7nmG06 — FireMap.live 🔥🌎 (@disaster_db) July 26, 2026

«Είμαστε αντιμέτωποι μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται από την Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης έως την επαρχία Άβιλα (Καστίγια – ι – Λεόν) και την επαρχία του Τολέδο (Καστίγια-Λα Μάντσα), σε ένα μέτωπο 280 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις», δήλωσε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση η γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βιρχίνια Μπαρκόνες.

Πυροσβέστες στην Ισπανία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές / AP Photo, Manu Fernandez

Ισπανία: Οι πυρκαγιές έχουν αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβιλα.

Los bomberos y algunos vecinos luchan para defender los pueblos del imparable incendio de Ávila. Los bomberos y algunos vecinos luchan para defender los pueblos del imparable incendio de Ávila https://t.co/WkyZ1GOnE3 — EL PAÍS (@el_pais) July 26, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

iefimerida.gr