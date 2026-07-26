Η τεχνητή νοημοσύνη, η κινηματογραφική αφήγηση και η μέταλ μουσική συναντούν την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα από την πρωτοβουλία Centurion AI που επιχειρεί να παρουσιάσει στο νεότερο ηλικιακά κοινό, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τις ιστορίες των αγωνιστών και των ηρώων του απελευθερωτικού Αγώνεα του 1955-59.

Αφετηρία του εγχειρήματος αποτέλεσε η δημιουργία του «Stairs to Freedom», ενός μουσικού βίντεο αφιερωμένου στη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Το έργο βασίστηκε σε ιστορική έρευνα, αρχειακό υλικό και σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας την εικόνα με τη μουσική power metal, ένα είδος που χρησιμοποιείται συχνά για την αφήγηση ιστορικών γεγονότων και πολεμικών ιστοριών.

O εμπνευστής της πρωτοβουλίας Γιώργος Παναγιώτου, γιος του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Κώστα Χρυσάνθου, εξηγεί πως η ιδέα, συνδέεται στενά και με την προσωπική ιστορία της οικογένειάς του. Οι διηγήσεις του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μέλος της ομάδας του Πελενδριού υπό τον Σωτήρη Τσαγκάρη, αποτέλεσαν βασική πηγή έμπνευσης για την προσπάθεια καταγραφής και διατήρησης της μνήμης του αγώνα. Μαζί με τον σκηνοθέτη Κυριάκο Δημητρίου, κατάφεραν να κερδίσουν το βραβείο καλύτερου μουσικού βίντεο τεχνητής νοημοσύνης από το διεθνές φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου «Humro Cinema» και μία τιμητική μνεία στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος Δράσης, ενώ μετρά συνολικά έξι επίσημες επιλογές σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και δύο επίσημες διαδικτυακές προβολές.

Μεταξύ των διοργανώσεων που επέλεξαν το έργο περιλαμβάνονται το Film Fest Fusion 2026, το Berlin Indie Shorts Festival 2026, το Roma Short Film Festival 2026 και το New York Tri-State International Film Festival.

Όπως περιγράφει ο Γιώργος Παναγιώτου στο philenews, «αναμένουμε ακόμα 18 απαντήσεις από διαφορετικά φεστιβάλ ανά το παγκόσμιο. Η διαδικασία είναι απλή με κάποιο κόστος το οποίο δίνουμε μετά χαράς, για την συμμετοχή μας στα φεστιβάλ. Δημιουργήσαμε ένα προφίλ στην επίσημη σελίδα των φεστιβάλ και μέσω αυτού γίνονται οι αιτήσεις για συμμετοχή. Υπάρχουν κριτές οι οποίοι εξετάζουν όλα τα πρότζεκτ και τότε παίρνουμε την ανάλογη απάντηση απο το φεστιβάλ σε email. Το σημαντικότερο είναι ότι κάποια μας κάλεσαν προσωπικά, κάτι που δείχνει ότι η ιστορία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη άρχισε ήδη να ακούγεται στο εξωτερικό και τους ενδιαφέρει».

Οι δημιουργοί εξηγούν πως, ο σκοπός της ιδέας, ήταν πάντοτε ο πόθος για συντήρηση της μνήμης των ηρώων της ΕΟΚΑ με την χρήση της τεχνολογίας. «Πειραματίστηκα αρκετά με την τεχνητή νοημοσύνη σε άλλα πρότζεκτ σαν γραφίστας που είμαι και είδα ότι μπορώ να δημιουργήσω αξιόλογα έργα με θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα μας. Η παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους με αληθινές προδιαγραφές στοιχίζει αρκετά, έτσι με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το όνειρο μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Η ιδέα ξεκίνησε όταν πειραματίστηκα σε προσωπικό επίπεδο και μέσω μίας φωτογραφίας απο το 2006, δημιούργησα ένα μικρό βίντεο ταξίδι στο χρόνο και αυτό ήταν η αφορμή να πείσω τον Κυριάκο να σκηνοθετήσει το πρώτο μου πρότζεκτ, το STAIRS to FREEDOM.

Η μουσική που συνοδεύει τα έργα του Centurion, έχει επίσης την δική της σημασία και σημειολογία, σύμφωνα με τους δημιουργούς. «Η metal μουσική εμπεριέχει ακούσματα τα οποία παρουσιάζουν όλα τα συναισθήματα και προβάλουν τον αγώνα με την ένταση του και τη δύναμη ψυχής. Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά σε θέμα ιστορίας απο την metal μουσική. Η μεγαλύτερη έμπνευση βγήκε από το συγκρότημα SABATON, οι οποίοι τραγουδούν και διδάσκουν το κοινό τους με πραγματικά γεγονότα. Έτσι αποφάσισα να προχωρήσω με αυτό το στυλ. Όταν είχα έτοιμα 20 τραγούδια, ξεκίνησε η ιδέα για μικρού μήκους ταινιών και μουσικά βίντεο κλιπ. Όταν είχε έρθει η στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κατάλληλο γι’ αυτό το σκοπό, δημιουργήσαμε το STAIRS to FREEDOM εις μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Δείτε το βίντεο: