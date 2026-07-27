Ανησυχία προκαλεί στα υψηλά δώματα της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εργασίας, το γεγονός ότι παραμένουν ανοικτά αρκετά μέτωπα, τα οποία αφορούν σε εργασιακές διαφορές και για τα οποία δεν αποκλείεται από στιγμή σε στιγμή να προκύψει «ανάφλεξη». Μετά την εξαγγελία των Δήμων για στάση διαμαρτυρία στις 3 Αυγούστου, αλλά και τη μετάθεση των απεργιακών μέτρων για τον Σεπτέμβρη από τους εργαζόμενους στην ΑΗΚ, υπάρχουν άλλες τρεις μεγάλες εργασιακές διαφορές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί. Πρόκειται για το κομμάτι που αφορά στους ωρομίσθιους εργαζόμενους της δημόσιας υπηρεσίας, τους πρατηριούχους, καθώς και τους λεγόμενους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους σε ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία.

Δήμοι: Μη ικανοποιητική έκρινε προ ημερών την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κρατική χορηγία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δήμων και αποφάσισε τη λήψη κλιμακωτών μέτρων αντίδρασης, με πρώτο την τρίωρη στάση διαμαρτυρίας στις 3 Αυγούστου. «Η κυβερνητική πρόταση δεν πλήττει πρωτίστως τους Δήμους αλλά πλήττει τους δημότες. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση περιορίζει τη δυνατότητα των Δήμων να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, να προχωρούν σε νέα έργα και να βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων.

ΑΗΚ: Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ ανακοίνωσαν την αναστολή των κινητοποιήσεων που είχαν εξαγγείλει για τον Σεπτέμβριο, λαμβάνοντας υπόψη, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση τους «τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρικό σύστημα του τόπου». Η ΕΠΟΠΑΗ, η ΣΗΔΗΚΕΚ, η ΣΕΠΑΗΚ και η ΣΥΒΑΗΚ, σε κοινή τους ανακοίνωση, υποστήριξαν ότι η ταλαιπωρία που υφίσταται το καταναλωτικό κοινό από τις περιοδικές αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλονται στην ολιγωρία του Κράτους και την αδυναμία των ανεξάρτητων θεσμών να εξασφαλίσουν επάρκεια ηλεκτρισμού στον τόπο. Οι συντεχνίες είχαν θέσει τρία βασικά ζητήματα: (α) Την επάρκεια ηλεκτρισμού, (β) την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και (γ) τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

«Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι»: Καζάνι που βράζει είναι τόσο η ξενοδοχειακή, όσο και η οικοδομική βιομηχανία με το θέμα των λεγόμενων «ενοικιαζόμενων εργαζόμενων». ΣΕΚ και ΠΕΟ έστειλαν προ ημερών επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων καθώς η αύξηση των συγκεκριμένων εργαζομένων προκαλεί ανησυχία, όπως σημειώνουν. Τι ονομάζουμε ενοικιαζόμενους; Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι συντεχνίες, ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας – ενδεχομένως σε συνεννόηση με εργοδότες – φέρνουν στη χώρα ξένους εργαζόμενους, τους οποίους εγγράφουν είτε ως οικιακούς βοηθούς, καθαριστές, ή άλλο είδος επαγγέλματος και ακολούθως τους «ενοικιάζουν» προσωρινά σε ξενοδοχεία και εργολάβους οικοδομών, χωρίς σύμβαση και με μισθούς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα κυπριακά δεδομένα. Οι συντεχνίες σε ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία έχουν προειδοποιήσει ότι εφόσον δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Πρατηριούχοι: Μετά την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαν προ ημερών οι πρατηριούχοι προς το Προεδρικό και το υπόμνημα που επέδωσαν, με το οποίο καλούσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, το θέμα εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα επανέλθουν με νέες κινητοποιήσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Το ζήτημα εστιάζεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας – στη βάση ευρωπαϊκής οδηγίας – με την οποία είναι υποχρεωτική η χρήση του συστήματος ADR στα βυτιοφόρα. Με το συγκεκριμένο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα να διακόπτεται η παροχή ρεύματος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, σε περίπτωση ατυχήματος.

Ωρομίσθιοι: Το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη παγκύπρια 24ωρη απεργία, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση προς την κυβερνητική πλευρά και δη το Υπουργείο Οικονομικών να καθίσει στο τραπέζι για τη διαπραγμάτευση των αιτημάτων τους. Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, τη στιγμή που οι ωρομίσθιοι έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν και θα λάβουν πιο δυναμική μορφή. Όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, στο πλέον σημαντικό αίτημα των εργαζομένων για μισθολογικές αυξήσεις, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ωρομίσθιοι τα τελευταία 17 χρόνια έλαβαν μόνο μία αύξηση της τάξης του 1,5%, στα πλαίσια της παραχώρησης γενικών αυξήσεων στο δημόσιο.