Στις 5 Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Αυτό αναμένεται να γίνει μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας. Όπως ανέφερε, θα ακολουθήσει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και δημόσια διαβούλευση. Στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοθετήματος στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και η εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027, σημείωσε.

Το νομοσχέδιο «θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και θα μπει για δημόσια διαβούλευση, όπως γίνεται, ενώ θα αρχίσει συζήτηση. Θα έχουμε επαφές με όλα τα κόμματα κοινοβουλευτικά και μη, τα οποία θα ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του νομοθετήματος. Μαζί μας θα είναι και ο αναλογιστής και η ομάδα του για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία, προβληματισμό ή να ακούσουμε εισηγήσεις από τον οποιονδήποτε», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας.

20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η επίσημη συζήτηση θα γίνει στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, σημειώνοντας πως στόχος είναι να μειωθούν οι διαφορές απόψεων που υπάρχουν με συντεχνίες και εργοδότες. Πρόθεσή μας είναι οι όποιες διαφορές υπάρχουν, κυρίως με τα μέλη του εργατικού συμβουλευτικού σώματος, με τις συντεχνίες και με τους εργοδότες «εάν όχι να εξαλειφθούν να μπορέσουν να σμικρυνθούν, έτσι ώστε να πάμε όσο το δυνατό πιο σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων» συνέχισε. Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοθετήματος στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει η συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αμετάθετος στόχος παραμένει «την 1/1/2027 να μπορέσει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση όσον αφορά τα θέματα των συντάξεων, έτσι ώστε ο κόσμος να νιώσει αυτή τη διαφορά τέλος Ιανουαρίου, που θα είναι η πρώτη φορά που θα πληρωθεί τις συντάξεις του» είπε.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Ο Υπουργός ανέφερε ότι πέραν της αύξησης στις συντάξεις, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία με πιο «ανθρωποκεντρική προσέγγιση». «Θα υπάρχουν επιδοτούμενες πιστώσεις σε ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αποδεδειγμένα είναι πιο δύσκολο να εργαστούν ή να εργαστούν σε full time ρυθμούς» όπως είναι οι μητέρες που μένουν να φροντίσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, τα άτομα με αναπηρία, οι άτυποι φροντιστές και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν από τις σπουδές τους, είπε. Για τους τελευταίους, ανέφερε ότι μέχρι να βρουν δουλειά, για ένα χρόνο το ταμείο θα τους επιδοτεί. Όπως εξήγησε, όλα αυτά θα βοηθήσουν, ώστε κατά τη συνταξιοδότηση να υπάρχουν πρόσθετες μονάδες που θα αυξάνουν, σε κάποιο βαθμό, τη σύνταξη των δικαιούχων. Σε ό,τι αφορά το 12% της αναλογιστικής μείωσης για όσους επιλέγουν αφυπηρέτηση στα 63, ο Υπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση συνεχίζεται, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη ρύθμιση προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης του 2013.

Τα σημεία διαφοράς

Αναφορικά με άτυπες συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι αυτές πραγματοποιούνται, σημειώνοντας πως στον πρώτο πυλώνα των συντάξεων υπάρχουν τρία σημεία στα οποία οι συντεχνίες έχουν εκφράσει απορίες ή διαφορετικές απόψεις. «Το ένα είναι το 12%, το δεύτερο είναι η σύνταξη χηρείας των ανδρών πριν από το 2018 και το τρίτο είναι το ύψος των συντάξεων. Θεωρώ ότι για αυτά τα τρία με τη συζήτηση μπορούν να βρεθούν λύσεις» είπε. Όπως ανέφερε, μεγαλύτερο θέμα αποτελεί ο δεύτερος πυλώνας, που αφορά τα ταμεία προνοίας, καθώς οι συντεχνίες ζητούν παράλληλη συμφωνία για τον συγκεκριμένο τομέα. «Το μεγαλύτερο όμως θέμα που υπάρχει είναι ο δεύτερος πυλώνας που είναι τα ταμεία πρόνοιας όπου ζητείται από τις συντεχνίες να υπάρξει μια ταυτόχρονη συμφωνία, όχι νομοθέτημα» ενώ συζητείται το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, συνέχισε. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν διαφωνεί με την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, ωστόσο ξεκαθάρισε πως τυχόν καθυστέρηση στον δεύτερο πυλώνα δεν θα πρέπει να εμποδίσει την προώθηση του νομοσχεδίου.