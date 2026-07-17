Στους κοινωνικούς εταίρους θα δοθεί σύντομα το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, εφόσον τηρηθεί ο προγραμματισμός, θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2027.

«Την 1η Φεβρουαρίου του 2027 ο κόσμος θα νιώσει την αύξηση των συντάξεων», ανέφερε ο Υπουργός, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος των αυξήσεων.

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών

Ο κ. Μουσιούττας, μιλώντας στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Υπουργείου Εργασίας κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέφερε ότι στις αρχές Αυγούστου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθούν ένα ή δύο εκκρεμή σημεία και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, πριν αυτό δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και στα πολιτικά κόμματα για εισηγήσεις.

«Αν κρίνουμε ότι έχει εξαντληθεί ο διάλογος, θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η κατάθεση του νομοθετήματος, αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή», είπε.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί επίσης σε δημόσια διαβούλευση, ενώ το Υπουργείο προτίθεται να ενημερώσει αναλυτικά όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τις πρόνοιές του.

Χωρίς αύξηση εισφορών και ορίου αφυπηρέτησης

Ο Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε πρόταση των κοινωνικών εταίρων για αύξηση ωφελήματος ή επιδόματος θα πρέπει να συνοδεύεται από ισόποση μείωση άλλης δαπάνης.

Όπως εξήγησε, δεν προβλέπεται αύξηση ούτε του ορίου αφυπηρέτησης ούτε του ύψους των εισφορών, δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Όλοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι το Ταμείο έχει συγκεκριμένους πόρους, έχει συγκεκριμένα έσοδα και, άρα, ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα όρια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι βασική επιδίωξη είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου για 40 έως 50 χρόνια, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη.

Ο κ. Μουσιούττας δήλωσε ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε εισηγήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των συντάξεων και στη διόρθωση στρεβλώσεων.

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους για τον πρώτο πυλώνα.

Σε βάθος χρόνου ο δεύτερος πυλώνας

Ο δεύτερος πυλώνας της μεταρρύθμισης αφορά τα ταμεία προνοίας και αναμένεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί και να αποδώσει ουσιαστικά οφέλη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχει συμφωνηθεί ότι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας θα απαιτήσει τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προετοιμασίας. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται και σε υπόδειξη της αρμόδιας ευρωπαϊκής αρχής για τα ταμεία προνοίας.

Ο κ. Μουσιούττας υπολόγισε ότι οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν επιπλέον πέντε έως δέκα χρόνια καταβολής εισφορών, ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα επιφέρει ουσιαστική διαφορά στο συνταξιοδοτικό τους εισόδημα.

Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα του δεύτερου πυλώνα ενδέχεται να γίνουν αισθητά σε περίπου 14 χρόνια.

Διαφωνία για υποχρεωτικά ταμεία προνοίας

Οι συντεχνίες ζητούν, παράλληλα με την ολοκλήρωση του πρώτου πυλώνα, να συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο του δεύτερου, ακόμη και εάν η σχετική νομοθεσία δεν εφαρμοστεί άμεσα.

Βασικό σημείο διαφωνίας αποτελεί ο χαρακτήρας των ταμείων προνοίας. Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της εθελοντικής συμμετοχής.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τις δύο προσεγγίσεις αντίθετες, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση κοινής συνισταμένης στον δεύτερο πυλώνα είναι δυσκολότερη.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνική επιτροπή, παράλληλα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα.