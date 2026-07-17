Στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την έκρηξη βόμβας που συγκλόνισε το πριγκιπάτο του Μονακό, ο Ουκρανός μεγιστάνας Βαντίμ Γερμολάεφ ισχυρίστηκε ότι εν ενεργεία και πρώην αξιωματικοί της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) της χώρας του, κρύβονταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον ίδιο και άφησε τη σύντροφό του σε κρίσιμη κατάσταση.

«Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ευρέως γνωστής ως GUR, ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε ο Γερμολάεφ σε δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του.

Οι Γάλλοι ερευνητές ταυτοποίησαν ως ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας την Αναστασία Μπερεζόφσκα, κατηγορώντας την Ουκρανή υπήκοο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη καθώς ο Γερμολάεφ έβγαινε από ένα κτίριο διαμερισμάτων μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο. Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της: τον Βλαντισλάβ Ρέουτ, αξιωματικό της GUR, και τον Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Εμφανιζόμενος σε δικαστήριο του Κιέβου την περασμένη Πέμπτη, ο Ρέουτ ισχυρίστηκε ότι ο Ζίκοβιτς ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δυο τους την ανάγκασαν με την απειλή όπλου να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, προτού τη μεταφέρουν σε ένα δάσος κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, όπου και τη σκότωσαν.

Οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές προσπάθησαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως μεμονωμένη δράση ενός επίορκου αξιωματικού πληροφοριών, ισχυριζόμενες ότι ο Ρέουτ απέκρυψε τις επαφές του με την Μπερεζόφσκα και έδρασε εν αγνοία και χωρίς την έγκριση της ηγεσίας της υπηρεσίας.

Ο Γερμολάεφ απέρριψε αυτό το σενάριο, αναφέροντας στη δήλωσή του: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα, η συνωμοσία εκτεινόταν πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς και τους οργανωτές, περιλαμβάνοντας εν ενεργεία αξιωματικούς της GUR που συνδέονταν μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων του στενού περιβάλλοντος της τρέχουσας και της πρώην ηγεσίας της υπηρεσίας».

Ο μεγιστάνας δήλωσε ότι η έκρηξη «ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να κομματιάσει τα ατσάλινα κάγκελα και να καταστρέψει τα πέτρινα σκαλιά έξω από το σπίτι μας. Αυτό δεν ήταν μια προειδοποίηση. Ήταν μια απόπειρα να σκοτώσουν όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου».

Όπως πρόσθεσε, η σύντροφός του, Άννα, υπέστη «καταστροφικές και μη αναστρέψιμες βλάβες», ενώ ο γιος τους έφερε εγκαύματα, κατάγματα και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. «Παραμένω στην εντατική και μόλις τώρα ξεκινώ τη μακρά διαδικασία ανάρρωσης», συμπλήρωσε.

Πολιτικές προεκτάσεις για το Κίεβο

Η υπόθεση προκαλεί αμηχανία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μπορεί να δοκιμάσει τις σχέσεις της χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους της, εάν οι ισχυρισμοί περί εμπλοκής της GUR και άμεσης γνώσης της ηγεσίας της αποκτήσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία για τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για την απόφασή του να αποπέμψει τον ευρείας αποδοχής υπουργό Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα δολοφονίας παραμένουν ασαφή. Το 2023, η Ουκρανία είχε επιβάλει κυρώσεις στον Γερμολάεφ, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, με την περιουσία του να εκτιμάται από το Forbes στα 220 εκατομμύρια δολάρια. Το Κίεβο τον κατηγορούσε ότι συνέχιζε να εμπορεύεται αλκοόλ στη ρωσικά κατεχόμενη Κριμαία και ότι πλήρωνε εκατομμύρια δολάρια σε φόρους στο ρωσικό δημόσιο ταμείο.

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες θανατηφόρες επιχειρήσεις με χρήση εκρηκτικών μηχανισμών εναντίον ανώτερων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και φιλορώσων Ουκρανών αξιωματούχων εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν υπάρχει προηγούμενο για παρόμοια επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Γερμολάεφ δεν ήταν γνωστός για την υιοθέτηση φιλορωσικών απόψεων ούτε είχε ταχθεί δημόσια στο πλευρό του Κρεμλίνου.

Μια άλλη θεωρία συνδέει τη βομβιστική επίθεση με το οργανωμένο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στρατολογήθηκαν για να εκτελέσουν ένα συμβόλαιο θανάτου. Ο ενήλικος γιος του Γερμολάεφ, Αρτούρ, έχει κατηγορηθεί από τις ουκρανικές αρχές για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τηλεφωνικές απάτες μεγάλης κλίμακας στη γενέτειρα του πατέρα του, το Ντνίπρο. Αυτά τα δίκτυα τηλεφωνικής απάτης συνδέονται εδώ και καιρό με ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν δημόσια αυτές τις κατηγορίες με τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.

protothema.gr