Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στο Μονακό με στόχο τον Ουκρανό μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ, καθώς έγινε γνωστό ότι η γυναίκα που ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη δεν ήταν η σύζυγός του, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί, αλλά η ερωμένη του.

Η αστυνομία του Μονακό διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η 46χρονη Άννα Νασομπίνα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει και τα δύο της πόδια από την έκρηξη. Σοβαρά τραυματισμένος παραμένει και ο Γερμολάεφ, ενώ τραυματίστηκε επίσης ο 13χρονος γιος του ζευγαριού.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πολιτικός μπλόγκερ Ανατόλι Σαρίι, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον επιχειρηματία ήταν η Άννα Νασομπίνα και όχι η σύζυγός του.

Η Νασομπίνα διατηρεί εδώ και χρόνια σχέση με τον Γερμολάεφ, ενώ ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να είναι επισήμως παντρεμένος με την Άννα Γερμολάεβα.

Ποια είναι η Άννα Νασομπίνα

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 46χρονη κατάγεται από το Ντνίπρο της Ουκρανίας. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ντνιπροπετρόφσκ και στη συνέχεια φοίτησε σε Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης.

Τα τελευταία χρόνια ζει στο Λονδίνο και από το 2023 είναι διευθύντρια της βρετανικής επενδυτικής εταιρείας Wycombe Square Investments LLP, χρησιμοποιώντας πλέον τη γραφή «Hanna» ως μικρό όνομα. Είναι επίσης κόρη του πρώην πρώτου αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ.

Η σύζυγος διέψευσε ότι ήταν στο σημείο

Η σύζυγος του επιχειρηματία, Άννα Γερμολάεβα, (μαζί έχουν τέσσερα παιδιά) έσπασε τη σιωπή της, διαψεύδοντας ότι βρισκόταν στο σημείο της έκρηξης.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου σοκ και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις ανακριτικές και τις διωκτικές αρχές», δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν τραυματίστηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στο Μονακό, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα σε σακίδιο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να αφήνει το σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου και στη συνέχεια να απομακρύνεται πεζός λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

Ο εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό δήλωσε ότι μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με υπόθεση τηλεφωνικών απατών μέσω παράνομων call centers. Πηγές που επικαλείται ο Guardian εκτιμούν ότι πρόκειται για μια «πολύ προσωπική υπόθεση» και όχι για χτύπημα επαγγελματιών εκτελεστών, επισημαίνοντας ότι το Μονακό διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καμερών ασφαλείας.

Υπό κυρώσεις στην Ουκρανία

Ο Γερμολάεφ, ο οποίος κατοικεί πλέον στο Μονακό, βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις, καθώς αποφάσισε να συνεχίσει τις εμπορικές δραστηριότητές του στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στην Κριμαία, περιοχή που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Παρότι αρχικά υπήρξαν εικασίες περί ενδεχόμενης εμπλοκής των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, πηγές που επικαλείται ο Guardian απορρίπτουν αυτό το σενάριο.

«Είναι οπορτουνιστής, όχι ανοιχτός εχθρός», ανέφερε μία πηγή, ενώ άλλη τον περιέγραψε ως άνθρωπο «χωρίς ιδεολογία και χωρίς πολιτικές απόψεις», σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορούσε, εκ των πραγμάτων, να θεωρηθεί ρωσικό περιουσιακό στοιχείο».

Άτομο που τον γνωρίζει προσωπικά τον χαρακτήρισε «καθαρά επιχειρηματία», προσθέτοντας πως «είναι πιο ευχάριστος από το 95% των ανθρώπων αυτού του επιπέδου, χαμογελαστός, κοινωνικός, με ατελείωτα αστεία και ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας».

protothema.gr