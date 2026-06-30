Συναγερμός στο Μονακό μετά από ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου δέματος στην είσοδο του Ιδρύματος Κουόμο, στην περιοχή Μουλέν. Τρία μέλη ουκρανικής οικογένειας τραυματίστηκαν, με τις αρχές να εξετάζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική επίθεση και να αναζητούν τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο δέμα που είχε τοποθετηθεί στο ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Μουλέν του Μονακό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη ένα άτομο άφησε τσάντες στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Big Explosion heard in Monaco!

Unsure what happened yet pic.twitter.com/hncjifCHda — Winston (@winap) June 29, 2026

Τρεις τραυματίες από την ίδια οικογένεια

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας με ουκρανική υπηκοότητα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 50 έως 60 ετών, καθώς και έναν έφηβο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι δύο ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παστέρ της Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Λενβάλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα γαλλικά ΜΜΕ, πιθανός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Βλαντίμιρ Ερμολάεφ, μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του.

🔴 FLASH — Explosion d’un sac à dos piégé à Monaco : l’oligarque ukrainien Vadim Ermolaev figure parmi les trois blessés. (BFM TV) https://t.co/2JB7ZaqzW8 pic.twitter.com/LadZ2lWCvs June 29, 2026

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης.

Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την έκρηξη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.

Explosion à Monaco: un colis piégé a été déposé en bas d'un immeuble pic.twitter.com/8yr3VOxfNm — BFM (@BFMTV) June 29, 2026

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην περιοχή λίγο πριν από την έκρηξη.

WATCH: Police searching for the suspect on the run after a "targeted" explosion in Monaco; involving a planted explosive device. pic.twitter.com/BFuHTrW6m8 — Scope Report (@ScopeReport_) June 29, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες του Μονακό όσο και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από τη γειτονική Γαλλία, ενώ η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε και στη γειτονική πόλη Μποσολέ (Beausoleil), όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε ο ύποπτος μετά τη διαφυγή του.

Τι είναι το Ίδρυμα Κουόμο

Το Ίδρυμα Κουόμο (Fondation Cuomo) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος δηλώνει ότι αποστολή του είναι η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η παροχή ευκαιριών σε κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς.

Η δράση του επικεντρώνεται κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσω προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη.

protothema.gr