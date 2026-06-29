Δύο δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι της οικογένειάς τους στη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλενσιέν, στη βόρεια Γαλλία, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι υπέστησαν αφυδάτωση εν μέσω του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Οι γονείς, ηλικίας 35 και 32 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για στέρηση φροντίδας από γονέα που οδήγησε στον θάνατο ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Την έρευνα ανέλαβε η υπηρεσία προστασίας ανηλίκων της αστυνομίας στη Βαλενσιέν.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους – ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών – διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 14:00 στην Κύπρο) «αφού εντόπισαν νεκρές τις δίδυμες κόρες τους, ηλικίας 15 μηνών, στα κρεβάτια τους», σύμφωνα με την εισαγγελία. Έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος τους για «έκθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο, που οδήγησε σε θάνατο».

Des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes de déshydratation dans leur lit près de Valenciennes. Leurs parents les ont découvertes. Les secours ont pris en charge quatre autres enfants du couple, eux aussi déshydratés. Le couple a été placé en garde à vue. pic.twitter.com/0mWuMSqMbk — M6 Info (@m6info) June 29, 2026

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει αύριο Τρίτη η έκθεση του ιατροδικαστή, με την εισαγγελία να επισημαίνει πως «διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο».

Η πόρτα του σπιτιού της οικογένειας σε αυτήν την μικρή πόλη, κοντά στη Βαλενσιέν, έχει σφραγιστεί από την αστυνομία. Ο δήμαρχος Αλί Μπεν Γιαχιά ανέφερε πως η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί. Οι γονείς, ηλικίας 35 και 32 ετών, δεν είχαν βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο, ούτε βρίσκονταν υπό την εποπτεία κοινωνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα, το οποίο άρχισε να υποχωρεί από χθες Κυριακή.

protothema.gr