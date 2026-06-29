Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν δύο μπαλκόνια πολυκατοικίας κατέρρευσαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κάψαλου στην πάροδο των οδών Πέτρου Τσίρου και Ιλυσσού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μπαλκόνι του 4ου ορόφου αποκολλήθηκε, κατέπεσε αρχικά στο κάτω μπαλκόνι και στη συνέχεια τα συντρίμμια κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν βρίσκονταν άτομα στον υπαίθριο χώρο της πολυκατοικίας.

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.