Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια στα κατεχόμενα της Κύπρου σχεδιάζει η τουρκική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Türk Telekom, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο πλαίσιο στρατηγικής αξιολόγησης του οδικού της χάρτη.

Όπως αναφέρθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, η εταιρεία προγραμματίζει την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών, την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και την προώθηση τεχνολογιών 5G στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Εμπουμπεκίρ Σαχίν.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο «πρέσβης» της Τουρκίας, Αλί Μουράτ Μπάστσερι, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την Τουρκία. Ο κ. Μπάστσερι δήλωσε ότι αναμένεται η άμεση άρση των εμποδίων για την ενεργοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, οι οποίες θεωρούνται ξεπερασμένες.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαχίν ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας είναι να μεταφέρει την τεχνολογική της τεχνογνωσία στα κατεχόμενα, προωθώντας την ψηφιοποίηση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η οικονομία, με το όραμα της δημιουργίας ενός «ψηφιακού νησιού». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Türk Telekom προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου εγχώριου «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου της Τουρκίας, ενισχύοντας την τεχνολογική της ανεξαρτησία.

ΚΥΠΕ