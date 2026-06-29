Δύο τουρκικά πολεμικά πλοία αναμένεται να καταπλεύσουν παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «ημέρα ναυτιλίας και καμποτάζ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να ελλιμενιστούν παράνομα στα κατεχόμενα λιμάνια Κερύνειας και Αμμοχώστου την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «διοίκησης των δυνάμεων ασφαλείας» που μεταδόθηκε από ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα, πρόκειται για το περιπολικό πλοίο “TCG Karadeniz Ereğli” και την πυραυλάκατο “TCG Tufan” των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων.

ΚΥΠΕ