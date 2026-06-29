Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την εκπαίδευση, η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο συμμετέχει στην εκστρατεία «Όλα τα παιδιά με σχολικά», συμβάλλοντας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Η εκστρατεία διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με την Τράπεζα να διαθέτει τις εγκαταστάσεις της στη Λευκωσία ως σημείο συλλογής σχολικών ειδών για τη στήριξη παιδιών ευάλωτων οικογενειών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή προσέγγιση της Εθνικής Τράπεζας να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, ανταποκρινόμενη σε ουσιαστικές ανάγκες. Μέσα από τη συμμετοχή της, συμβάλλει στην κάλυψη βασικών αναγκών μαθητών και μαθητριών, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα καλύτερο ξεκίνημα στη σχολική χρονιά και περισσότερες ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συλλογή σχολικών ειδών έως 2 Σεπτεμβρίου

Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συλλογή σχολικών τσαντών, κασετινών, τετραδίων, γραφικής ύλης, σχολικής ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και άλλων ειδών που καλύπτουν βασικές ανάγκες των παιδιών.

Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα διανεμηθούν, μέσω των δικτύων του ΠΣΣΕ, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη σε όλη την Κύπρο, συμβάλλοντας ώστε περισσότερα παιδιά να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια.

Κάλεσμα συμμετοχής προς το κοινό

Η Εθνική Τράπεζα καλεί το κοινό να στηρίξει την εκστρατεία, προσφέροντας νέα ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη και εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για παιδιά που το έχουν ανάγκη και να αποτελέσει μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Πληροφορίες για το κοινό

Σημείο Συλλογής: Εθνική Τράπεζα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 15, 1065 Λευκωσία

Περίοδος Συλλογής

Μέσα Ιουνίου 2026 – 2 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 11:00 – 14:00, Τρίτη και Πέμπτη: 08:00 – 11:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

22840154