«Η υπηρεσία μας είναι ανεξάρτητη αλλά όχι ανεξέλεγκτη», απάντησε ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στην ερώτηση «ποιος ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία», προσθέτοντας αναφορά στον προκάτοχό του ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ως ανάρμοστος, για να υποδείξει ότι εκεί είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση.

Μιλώντας στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι στον Αντι1, είπε ότι η ανεξαρτησία του θεσμού πρέπει να διαφυλαχθεί και ότι δεν είναι ένα προνόμιο που έχει μόνο η Ελεγκτική Υπηρεσία. «Ακόμη και εμείς που ελέγχουμε άλλους ανεξάρτητους θεσμούς, δεν ελέγχουμε την κρίση του προϊσταμένου εκεί, κάνουμε κανονιστικό και οικονομικό έλεγχο, αλλά δεν θα κρίνουμε την κρίση του Γενικού Εισαγγελέα».

«Ας σκεφτούμε και λογικά», είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, «θέλουμε η ΕΥ, να ελέγχεται από τους βουλευτές μας; Εμείς ελέγχουμε την εκτελεστική εξουσία, η οποία προκύπτει από τα πολιτικά κόμματα. Οι μισοί είναι συμπολίτευση και οι άλλοι μισοί αντιπολίτευση, Και οι δύο, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι έχουν κίνητρο, να πάρουν τα στοιχεία της Ελεγκτικής και να τα αξιοποιήσουν με τρόπο που να μην είναι σωστός».

Ερωτηθείς, αν είναι ξεκάθαρα στη Βουλή αυτά τα δεδομένα, ο Γενικός Ελεγκτής είπε πως «στο μυαλό μου είναι πολύ ξεκάθαρα». Σε αυτή τη θέση είμαι απόλυτος. Μέσα στο δικό μου μυαλό οι γραμμές είναι πολύ ξεκάθαρες. Η σχέση μου με την Βουλή είναι άριστη», είπε.

«Δεν λέω ότι είμαι η απόλυτη αλήθεια» είπε, ο κ. Παπακωνσταντίνου, «όμως υπάρχουν διαδικασίες». Κληθείς να απαντήσει τι ίσχυε με τους προκάτοχους του, δηλαδή με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο κ. Παπακωνσταντίνου, είπε πως «όλη η κοινωνία είδε τι έγινε με τον προκάτοχο μου. Είχε πολύ έντονες θέσεις σχετικά με την ανεξαρτησία του θεσμού, όσον αφορά το ότι δεν ελέγχεται η Ελεγκτική Υπηρεσία. Τώρα για κάποιο λόγο έχει αλλάξει απόψεις, είναι δικαίωμά του».

«Έχω μια συγκεκριμένη δουλειά η οποία πηγάζει από το Σύνταγμα. Οφείλω να την υπηρετήσω», είπε. Ερωτηθείς να απαντήσει για τις παρεμβάσεις σε κρίσιμους ελέγχους που αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και για ισχυρισμούς για υποθέσεις σε συρτάρια, ο κ. Παπακωνσταντίνου, είπε πως «όταν ανέλαβα έκανα πολλές αλλαγές στην ΕΥ, κάποιες φαίνονται, κάποιες δεν φαίνονται. Μια αλλαγή είναι ότι όλες οι εκθέσεις που ετοιμάζονται από τους συναδέλφους, διότι δουλεύουν σε ομάδες και υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή, γίνονται ηλεκτρονικά και κρατείται όλο το ιστορικό. Όχι μόνο για το πότε μου υπέβαλαν την έκθεση, αλλά και τι παρατηρήσεις έχω κάνει εγώ. Είναι όλα καταγραμμένα. Οι συνάδελφοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ελέγχους, δεν επεμβαίνω στη θεματολογία και όταν το κάνω, κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά έκθεση που έρχεται κοντά μου, αν δεν φύγει την ίδια μέρα, μένω ως αργά το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα για να τελειώσουν οι εκθέσεις. Δεν μένει τίποτε κοντά μου. Το μόνο Σαββατοκύριακο που δεν έγινε αυτό που σας λέω είναι χθες, διότι δεν είχαμε ρεύμα για να δουλέψω».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, είπε πως έχει μειώσει τον χρόνο με τον οποίο εκδίδονται οι εκθέσεις και ότι όσες κληρονόμησε από τον προκάτοχό του και είναι δύσκολες υποθέσεις, θα ολοκληρωθούν και αυτές.

Κληθείς να απαντήσει, στο ενδεχόμενο η Βουλή να επιμένει στον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο κ. Παπακωνσταντίνου, είπε πως «πρέπει να μιλήσουμε και με την Πρόεδρο της Βουλής, εάν έχει αυτή τη θέση η Βουλή. Δημιουργούμε ένα θέμα το οποίο η Βουλή επίσημα δεν το έχει αναδείξει. Εγώ θα επιμένω στη θέση μου. Είμαι 30 χρόνια στην δημόσια υπηρεσία, τα 27 ήμουν ελεγχόμενος, είμαι μαθημένος. Ίσως να υπάρχει νομοθεσία που να είναι αντισυνταγματική και κανένας δεν την αμφισβήτησε. Αν υπάρχει θα την αμφισβητήσουμε».

Στην εκπομπή αργότερα, ο βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου θα με βρει σύμμαχό του. Η πρόταση νόμου την οποία έχουμε ετοιμάσει και η οποία αποσκοπεί στην θεσμοθέτηση της διευθυντικής ομάδας, διαθέτει και πολύ ισχυρά άρθρα τα οποία πρώτη φορά μπαίνουν σε νομοθεσία για να διασφαλιστεί απόλυτα η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Πρόσθεσε ότι «μένω πάντα στις Αρχές τις οποίες υποστηρίζω. Υποστήριζα όταν ήμουν Γενικός Ελεγκτής ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία, ελέγχεται και λογοδοτεί στις επιτροπές της Βουλής και ιδίως στην Επιτροπή Ελέγχου».

«Υπάρχει νόμος» είπε από το 1985, «με βάση τον οποίο ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να καταθέτει στοιχεία στη Βουλή». Σε παρατήρηση ότι, ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να παρουσιάζεται αλλά δεν υποχρεούται να παρουσιάζει στοιχεία, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είπε πως «είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Ο Γενικός Ελεγκτής κατονομάζεται ως υπαγόμενος στο συγκεκριμένο νόμο και πρέπει να καταθέτει στοιχεία. Όχι μόνο να παρουσιάζεται αλλά και να καταθέτει στοιχεία. Μόνο δύο στοιχεία δεν μπορούν να κατατεθούν. Απόρρητα έγγραφα και η ταυτότητα κάποιου καταγγέλλοντος. Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου έχει απόλυτο δίκαιο. Η κρίση του Γενικού Ελεγκτή είναι ανέλεγκτη. Και αυτό το έχουμε καταγράψει στην πρόταση νόμου την οποία έχουμε ετοιμάσει».

Κληθείς να απαντήσει τι είδους αναφορά πρέπει να δίνει ο Γενικός Ελεγκτής στη Βουλή, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε πως πρέπει να ξέρουμε τους χειρισμούς του Γενικού Ελεγκτή για μια υπόθεση. «Δεν μπορεί να μας λέει, δεν σας κόφτει δεν λογοδοτώ σε κανένα. Αυτό ακριβώς είναι που εννοούμε».

Ερωτηθείς να απαντήσει συγκεκριμένα τι ζήτησε από τον κ. Παπακωνσταντίνου, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι «ζήτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πρακτικό όταν συνεδριάζει η διευθυντική ομάδα, είναι μια σελίδα η οποία γράφει τους παριστάμενους και ότι ενέκριθη η έκθεση τάδε. Δεν λέει και τίποτε ιδιαίτερο. Είναι το τελικό στάδιο πριν την έκδοση μιας έκθεσης. Είναι κάτι πολύ τυπικό εφ’ όσον η διευθυντική ομάδα συνεδριάζει, ήθελα να βεβαιωθώ γιατί έχω πληροφορηθεί ότι η διευθυντική ομάδα δεν συνέρχεται για να εγκρίνει εκθέσεις. Το τι γίνεται είναι ότι ο Γενικός Ελεγκτής μαζί με τον αρμόδιο διευθυντή και έναν άλλο διευθυντή τον οποίο επιλέγει ο Γενικός Ελεγκτής, βλέπουν κάθε έκθεση. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς να γίνεται». Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως επιθυμεί η διευθυντική ομάδα να βλέπει όλες τις εκθέσεις, σχολιάζοντας ότι «είναι κάτι που θα ενισχύσει τη διαφάνεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως εάν δεν επιμείνουν οι άλλοι βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή στο νόμο ο οποίος αναγκάζει την ΕΥ να καταθέτει στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, τότε ούτε αυτός θα επιμένει. Είπε επίσης, ότι την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου, θα αναφερθεί στις υποθέσεις που όπως υποστηρίζει «βρίσκονται στα συρτάρια».