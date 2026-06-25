Την θέση του, αναφορικά με το ζήτημα γύρω από το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού, ανακοίνωσε το ΑΛΜΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος της πόλης, δεν θα πρέπει να επενδύσει περισσότερους πόρους για να διατηρήσει μια δομή «μιας άλλης εποχής».

Σημειώνει επίσης, ότι η συζήτηση δεν εστιάζει γύρω από τον συγκεκριμένο κήπο, αλλά «αν εξακολουθεί να έχει θέση, το 2026, ένας ζωολογικός κήπος με άγρια ζώα σε αιχμαλωσία στο κέντρο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε τον δημόσιο διάλογο γύρω από το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού. Πρόκειται για μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με τεκμηρίωση και με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την ευημερία των ζώων και το μέλλον της πόλης της Λεμεσού.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η συζήτηση δεν αφορά τον Δημόσιο Κήπο της Λεμεσού. Αφορά αποκλειστικά το τμήμα που λειτουργεί ως ζωολογικός κήπος, με ξεχωριστή είσοδο, εισιτήριο και διαχείριση. Ο Δημόσιος Κήπος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης και κανείς δεν εισηγείται την κατάργησή του.

Αυτό που τίθεται ως ερώτημα σήμερα είναι αν εξακολουθεί να έχει θέση, το 2026, ένας ζωολογικός κήπος με άγρια ζώα σε αιχμαλωσία στο κέντρο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

Η Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31999L0022) δεν αντιμετωπίζει τους ζωολογικούς κήπους ως χώρους απλής έκθεσης ζώων στο κοινό αλλά αντίθετα, απαιτεί από αυτούς να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην επιστημονική έρευνα (εφόσον αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους), στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε προγράμματα προστασίας ειδών και στη διασφάλιση υψηλών προτύπων ευζωίας.

Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί ζωολογικοί κήποι έχουν εξελιχθεί σε μεγάλα κέντρα διατήρησης της φύσης, επιστημονικής γνώσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διαθέτουν εκτεταμένους φυσικούς χώρους, συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα προστασίας ειδών και λειτουργούν ως οργανισμοί με σαφή συντηρητικό και επιστημονικό ρόλο.

Ωστόσο ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού αποτελεί μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Πρόκειται για έναν μικρό αστικό ζωολογικό κήπο, ενταγμένο στον πυκνό αστικό ιστό της πόλης. Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο δημόσιων συζητήσεων και επικρίσεων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και τη συνολική φιλοσοφία της λειτουργίας του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του Δεκεμβρίου του 2022, όταν ελάφι εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό πλέγμα που δεν έπρεπε να υπάρχει γύρω από δέντρο και έχασε τη ζωή του χωρίς να γίνει έγκαιρα αντιληπτό. Παράλληλα, κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά που προκάλεσαν εύλογες ανησυχίες και προβληματισμό στην κοινωνία.

Ανεξάρτητα από τις ευθύνες για κάθε επιμέρους περιστατικό, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένα γεγονότα. Το βασικό ερώτημα είναι αν ένας τόσο μικρός ζωολογικός κήπος, στο κέντρο μιας πόλης, μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις που θέτει σήμερα η επιστήμη για την ευημερία των άγριων ζώων.

Η θέση του ΑΛΜΑ είναι ότι η απάντηση είναι αρνητική.

Δεν θεωρούμε ότι ο Δήμος Λεμεσού πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερους πόρους στην προσπάθεια διατήρησης μιας δομής που ανήκει σε μια διαφορετική εποχή. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η πόλη έχει σήμερα την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια πολύ πιο φιλόδοξη και σύγχρονη επιλογή.

Προτείνουμε λοιπόν τον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού και τη σταδιακή μεταφορά όλων των ζώων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες δομές, καταφύγια και εξειδικευμένα κέντρα όπου θα διασφαλίζονται οι υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές ευημερίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη αρμόδιων κτηνιατρικών και περιβαλλοντικών αρχών και με πλήρη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, ο χώρος μπορεί να αποκτήσει μια νέα μορφή. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Πάρκου Βιοποικιλότητας, ανοικτού σε όλους. Ένας χώρος που θα αναδεικνύει τη φυσική κληρονομιά της Κύπρου, τη μεσογειακή χλωρίδα, τα ενδημικά φυτά και τα οικοσυστήματα του τόπου μας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:

• Περισσότερο πράσινο και ελεύθερο χώρο για τους πολίτες.

• Ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο κέντρο της πόλης.

• Δημιουργία ενός σύγχρονου σημείου αναφοράς για τη Λεμεσό.

• Πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ευημερία των ζώων.

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη φύση δεν είναι να την περιορίζουμε πίσω από περιφράξεις στο κέντρο μιας πόλης, αλλά να δημιουργούμε χώρους που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και επιτρέπουν στα ζώα να ζουν σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η Λεμεσός μπορεί να γίνει παράδειγμα μιας νέας προσέγγισης που συνδυάζει τον σεβασμό προς τα ζώα, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.