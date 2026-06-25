Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ στην ανακοίνωση του, η κηδεία του Γιώργου Στεφάνου θα γίνει αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτεράς, στις 5:30 το απόγευμα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4:30μμ.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας – Κερύνειας.

Μετά την κηδεία θα προσφερθεί καφές στο Σωματείο «Δόξα Δευτεράς».