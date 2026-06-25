Πυρά προς τον ΔΗΣΥ και την ηγεσία του, εξαπέλυσε η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία με ανάρτησή της μιλά για σχέσεις εξάρτησης εντός του κόμματος με επίκεντρο τον Νίκο Αναστασιάδη και το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

Μετά το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς όπου πλέον υπάρχουν σαφή δεδομένα και καταλογίζονται ευθύνες ποινικών διαστάσεων για άλωση του πλούτου του νησιού σε βάρος του κάθε Κύπριου πολίτη, η ηγεσία του ΔΗΣΥ οφείλει να πει ξεκάθαρα πού τοποθετείται. Και αυτό αφορά στην κ. Αννίτα Δημητρίου αλλά και στον κ. Αβερωφ Νεοφυτου.

Ο ποντιοπιλατισμός σε ζητήματα υψίστης σοβαρότητας δεν είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που μπορούν να ηγηθούν. Η πολυφωνία και η έκφραση διαφορετικών απόψεων μπορεί να βολεύει, να καλύπτει διαφορετικά ακροατήρια αλλά η στάση ενός εκάστου σε θέματα διαφθοράς είναι ΟΥΣΙΑΣ και καθορίζει τον τρόπο που επιλέγει καθείς να πορεύεται και η αδράνεια να χειριστούν το ζήτημα Αναστασιάδη επιβεβαιώνει πολλά για σχέσεις που παραλύουν άτομα και καταδεικνύουν εξαρτήσεις επικίνδυνες.

Ο κ. Αναστασιάδης τους βόλεψε με την αυτοεξαίρεση αλλά μην ξεχνούμε πως αυτό έγινε μετά που ακούστηκαν φωνές διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή στον ΔΗΣΥ ως επίτιμος Πρόεδρος, η οποία ήταν βαρύ φορτίο για την παράταξη.

Το ερώτημα ήταν γιατί η ηγεσία δεν τόλμησε να πει το αυτονόητο. Νομίζω όλοι ξέρουμε την απάντηση. Τα χρέη δεν εξοφλούνται τόσο εύκολα.