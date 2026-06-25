Το πώς αντιμετωπίζει καθένας την εν εξελίξει δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος, εναπόκειται στις προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες και στα πιστεύω του καθενός. Αυτοί που στα σίγουρα όμως αντιμετωπίζουν με αγαλλίαση την πολύκροτη δίκη, είναι οι ιδιοκτήτες των καφετεριών πέριξ του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου.

Το έντονο ενδιαφέρον για την δίκη και η προσμονή πολλών να βλέπουν τον εν αργία δήμαρχο να μπαινοβγαίνει στο δικαστήριο, γεμίζει για ώρες τις επιχειρήσεις της περιοχής, εκτοξεύοντας τον τζίρο σε ανέλπιστα ύψη. Φτάνοντας στο σημείο να γίνονται από την προηγούμενη μέρα… κρατήσεις για τραπεζάκια σε σημεία με θέα προς το ναό της Θέμιδος.

Σημεία των καιρών.

Ντόρα