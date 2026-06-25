Το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», σε συνδυασμό με την απόφαση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να αυτοεξαιρεθούν από την όλη υπόθεση, θα ήταν ίσως η ιδανική ευκαιρία – συγκυρία για τους δύο να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από τη Νομική Υπηρεσία.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι προϊστάμενοι της Γενικής Εισαγγελίας δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, προκαλώντας σύγχυση και περισσότερη συζήτηση σε μια υπόθεση που προκάλεσε πολιτικό σεισμό και λαϊκή οργή.

Ταυτόχρονα, νομικοί επισημαίνουν καθημερινά ότι το πόρισμα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα καταλήξει πάλι στα χέρια των δύο, οι οποίοι από μόνοι τους δήλωσαν κώλυμα στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση των δύο αξιωματούχων πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, είτε προέρχονται από κόμματα, βουλευτές είτε από νομικούς.

Εντούτοις, όπως φαίνεται, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Σάββας Αγγελίδης δεν ακούν τίποτα και κανέναν και παραμένουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους.

Π.Α