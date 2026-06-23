Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές ηγεσίας, υπάρχει μία φιγούρα που παραμένει σταθερή στην καρδιά της βρετανικής εξουσίας: ο Λάρι, ο διάσημος γάτος της Downing Street.

Η ανακοίνωση της παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή στην κορυφή της κυβέρνησης, την έκτη μέσα σε περίπου δέκα χρόνια. Ωστόσο, ο τετράποδος κάτοικος του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ παραμένει στη θέση του, συνεχίζοντας μια θητεία που έχει πλέον ξεπεράσει τα 15 χρόνια.

Ο Λάρι, ένας καφέ και λευκός γάτος, ανέλαβε καθήκοντα ως «Chief Mouser to the Cabinet Office» – δηλαδή, επίσημος ‘θηρευτής’ ποντικιών στο πρωθυπουργικό γραφείο – στις 15 Φεβρουαρίου 2011. Από τότε έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής πολιτικής ζωής, παρακολουθώντας από πρώτο… πόδι τις εξελίξεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

"Whether Starmer stays or goes we can all agree that me being fed is the most important thing" pic.twitter.com/sRSoRPzFoN — Larry the Cat (@Number10cat) May 11, 2026

Από καταφύγιο ζώων στην καρδιά της εξουσίας

Ο Λάρι υιοθετήθηκε από το φημισμένο καταφύγιο ζώων Battersea Dogs & Cats Home, με βασική αποστολή την αντιμετώπιση του προβλήματος των ποντικών στους κυβερνητικούς χώρους. Πολύ γρήγορα, όμως, ξεπέρασε τον αρχικό του ρόλο και μετατράπηκε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες «προσωπικότητες» του βρετανικού πολιτικού συστήματος.

Η παρουσία του έξω από τη χαρακτηριστική μαύρη πόρτα του αριθμού 10 έχει γίνει γνώριμη εικόνα για δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Συχνά φωτογραφίζεται να ξεκουράζεται στα σκαλιά της πρωθυπουργικής κατοικίας ή να παρακολουθεί ατάραχος τις πολιτικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται γύρω του.



Ο γάτος που είδε έξι πρωθυπουργούς να έρχονται και να φεύγουν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Λάρι έχει ‘συνεργαστεί’ με έξι διαφορετικούς πρωθυπουργούς: τον David Cameron, την Theresa May, τον Boris Johnson, τη Liz Truss, τον Rishi Sunak και τον Keir Starmer.

Με την αποχώρηση του Στάρμερ, ο Λάρι ετοιμάζεται πλέον να υποδεχθεί τον έβδομο πρωθυπουργό της καριέρας του, ένα γεγονός, που αναδεικνύει τη μοναδική σταθερότητα που εκπροσωπεί μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας.

In British politics, leaders come and go… however, there's been one constant at Downing Street – Larry the cat pic.twitter.com/YQIiejDXCd May 13, 2026

Μάρτυρας ιστορικών γεγονότων

Η παραμονή του Λάρι στη Ντάουνινγκ Στριτ συνέπεσε με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της πρόσφατης βρετανικής ιστορίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία της COVID-19. Οι διαδοχικές πολιτικές κρίσεις και οι εσωκομματικές αναμετρήσεις, που οδήγησαν σε πολλαπλές αλλαγές ηγεσίας.

Παρότι δεν συμμετείχε φυσικά στις πολιτικές αποφάσεις, ο γάτος έγινε ένα είδος ανεπίσημου συμβόλου συνέχειας για το βρετανικό κράτος.



Διπλωματικές συναντήσεις και… γατομαχίες

Ο Λάρι έχει αποκτήσει διεθνή φήμη χάρη στις εμφανίσεις του δίπλα σε ξένους ηγέτες και υψηλούς προσκεκλημένους. Ανάμεσα στις πιο γνωστές στιγμές του συγκαταλέγεται η συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Barack Obama κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολυάριθμα στιγμιότυπα που έγιναν viral, όπως οι περίφημες αντιπαραθέσεις του με τον Πάλμερστον, τον γάτο του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες συχνά απασχόλησαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης περισσότερο από ορισμένες πολιτικές εξελίξεις.

Σε μια εποχή όπου οι κυβερνήσεις αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς και η πολιτική αβεβαιότητα κυριαρχεί, ο Λάρι έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από έναν κυνηγό ποντικών. Για πολλούς Βρετανούς αποτελεί ένα χαριτωμένο αλλά και συμβολικό πρόσωπο που υπενθυμίζει τη συνέχεια των θεσμών, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην πρωθυπουργική κατοικία. Με το Ηνωμένο Βασίλειο να εισέρχεται σε μια ακόμη περίοδο πολιτικής μετάβασης, εκείνο που μοιάζει βέβαιο, είναι ότι ο επόμενος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ θα βρει ήδη στη θέση του τον πιο έμπειρο «αξιωματούχο» της βρετανικής κυβέρνησης – τον Λάρι.

protothema.gr