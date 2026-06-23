Σοκ στο Λονδίνου όπου οδηγός παρέσυρε πλήθος πεζών, τραυματίζοντας έξι άτομα, πριν εγκαταλείψει το σημείο, με την Μητροπολιτική Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4×4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.

🚨 Six people are in hospital, one with potentially life-changing injuries, after a car collided with several pedestrians on Green Street, near Upton Park station, this morning, police say.



The road is closed in both directions. Thoughts are with everyone affected. 🙏… — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 20, 2026

Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.

Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.

Οι τραυματίες και η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.

‼️BREAKING🚨‼️



For those that didn’t know :



At least 6 people have been injured in an incident in London where a car ploughed into them

at Upton Park Station. pic.twitter.com/S6LUwhNUZv — Rogue (@RogueUnfiltered) June 22, 2026

Αστυνομική επιχείρηση στο Upton Park

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, με κορδόνια ασφαλείας και ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.

Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.

protothema.gr