Πέραν των 10.000 οικιστικών μονάδων (οικίες και διαμερίσματα) θα ανεγερθούν με ορίζοντα τριετίας κάτι το οποίο παραπέμπει σε αύξηση του οικιστικού αποθέματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των ακινήτων αλλά και για το ύψος των ενοικίων.

Σχετική αναφορά έκανε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου με την ευκαιρία συνάντησης γνωριμίας με τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

Ο υπουργός αναφερόταν τόσο στα κρατικά στεγαστικά προγράμματα όσον και στις κατασκευές οι οποίες προωθούνται από τον ιδιωτικό τομέα με την υλοποίηση πολεοδομικών κινήτρων τα οποία παραχώρησε το κράτος.

Αρχικά ο υπουργός έκανε αναφορά στα πολεοδομικά κίνητρα τα οποία παραχώρησε η κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της αύξησης του συντελεστή δόμησης μέχρι και 45%. Όπως είπε στο πλαίσιο αυτού του μέτρου έχουν υποβληθεί 47 αιτήσεις κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων εκ των οποίων οι 400 θα αφορούν προσιτή κατοικία. Στο πλαίσιο του ιδίου σχεδίου, όσοι επιχειρηματίες δεν επιθυμούσαν να κτίσουν μονάδες τις οποίες να διαθέσουν σε προσιτή τιμή κατέθεταν το αντίτιμο το οποίο αντιστοιχεί στον επιπλέον συντελεστή δόμησης που έλαβαν, κάτι το οποίο ενίσχυσε τα ταμεία του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης με €17 εκατ.

Με τα χρήματα αυτά, το επόμενο χρονικό διάστημα ο ΚΟΑΓ θα αρχίσει να κατασκευάζει 441 οικιστικές μονάδες.

Εξάλλου, όπως είπε, στο πλαίσιο της ταχείας αδειοδότησης μέχρι τον Μάϊο έχουν εγκριθεί σχέδια τα οποία αφορούν 930 πολυκατοικίες και περίπου 3.000 οικίες. Αν ληφθεί υπόψιν πως για κάθε πολυκατοικία μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ανέγερση μέχρι και 20 διαμερισμάτων, τότε οι αριθμοί είναι μεγάλοι, είπε ο υπουργός ο οποίος πρόσθεσε:

Αν θεωρήσουμε ότι η κάθε αίτηση δεν αφορά 20 διαμερίσματα ανά πολυκατοικία αλλά 10, αναφερόμαστε σε 9.300 διαμερίσματα, των οποίων μπορεί να αρχίσει η ανέγερση. Άρα, για τα επόμενα χρόνια θα ανεγερθούν 9.300 διαμερίσματα και 3.000 κατοικίες. Βεβαίως, όπως παρατήρησε ο υπουργός, «ο χρόνος της ανέγερσης εξαρτάται από τους ιδιώτες αλλά λαμβανομένης υπόψιν της ζήτησης, εκτιμούμε ότι τα έργα θα προχωρήσουν.