Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο η αίτηση του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, για την έκδοση εντάλματος certiorari, με το οποίο ζητούσε την ακύρωση του διατάγματος δέσμευσης περιουσίας του αξίας €3,4 εκατ.

Το Δικαστήριο έκρινε την περασμένη βδομάδα ότι με δεδομένο πως οι ειδικότερες περιστάσεις της παρούσας, δεν αποκαλύπτουν «εξαιρετικές περιστάσεις» που να δικαιολογούν τελικά την παραχώρηση της αιτούμενης άδειας, τούτο, συνιστά, a fortiori, λόγο απόρριψης της αίτησης, υποδεικνύοντας παράλληλα στον αιτητή άλλη διαδικασία για το ζήτημα.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του κ. Κούμα (χρηματικά ποσά, οχήματα και ακίνητα) μπλοκαρίστηκε με διάταγμα δέσμευσης και επιβάρυνσης ρευστοποιήσιμης περιουσίας που εκδόθηκε στις 17.4.2026, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας μετά από αίτημα της Αστυνομίας, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, Ν.188(Ι)/2007, ως έχει τροποποιηθεί.

Ο κ. Κούμας και έξι συνδεδεμένες εταιρείες:

1) Triple AAA Productions Limited, H.E. 313358

2) Triple AAA Village Studios Limited, H.E. 335052

3) MAREDIANE PROPERTIES LTD (HE 455074)

4) G. KOUMAS INVESTMENTS LIMITED (HE 106403)

5) UZVARA LIMITED (HE 141167)

6) NEOKOYM ΛΙΜΙΤΕΔ (HE 141168),

Καταχώρησαν αίτηση, μέσω της οποίας επιζητούσαν την άδεια του Δικαστηρίου όπως τους επιτραπεί να καταχωρίσουν διά κλήσεως αίτηση, για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, προκειμένου να ακυρωθεί το ως άνω διάταγμα. Ως προκύπτει από την Έκθεση και την Ένορκη Δήλωση που συνοδεύουν την Αίτηση, η έκδοση του ως άνω διατάγματος συνδέεται με τη διερεύνηση και την καταχώριση τελικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ποινικής υπόθεσης σε βάρος των Αιτητών 1, 2 και 3, η οποία, μεταξύ άλλων αφορά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά παράβαση του ως άνω Νόμου.

Όπως υποστηρίχθηκε από τον αιτητή μέσω των δικηγόρων του Χρ. Τριανταφυλλίδη και Μ. Καλογήρου, το εν λόγω διάταγμα, δεσμεύει και επιβαρύνει περιουσιακά τους στοιχεία που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν σε αυτούς σε περίοδο πέραν των έξι ετών πριν από την 5.2.2026, ημερομηνία έναρξης της ως άνω ποινικής διαδικασίας. Παράλληλα, υποδεικνύουν πως το γεγονός ότι το κατώτερο Δικαστήριο, εκδίδοντας το διάταγμα δεν το όρισε επιστρεπτέο (returnable), στέρησε από τους αιτητές την δυνατότητα να προβάλλουν τις θέσεις τους ενώπιων του Δικαστηρίου, υπό τα ίδια ακριβώς δεδομένα που τα προβάλλουν οι διάδικοι που εμφανίζονται σε διάταγμα που τους αφορά και ορίζεται επιστρεπτέο.

Το Δικαστήριο αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα έκρινε ότι παρέχεται στον επηρεαζόμενο από ένα τέτοιο διάταγμα, εναλλακτικός και ολοκληρωμένος μηχανισμός για την αμφισβήτηση και τον έλεγχο της ορθότητας διατάγματος ως το εκκαλούμενο, που εκδόθηκε στη βάση των άρθρων 14 και 15 του Ν. 188(Ι)/2007. Ως υπεδείχθη άλλωστε στην Αναφορικά με την Αίτηση των Λ. Λοίζου κ.α., Πολιτική Αίτηση 45/2020, ημερ. 18.5.2020, στις περιπτώσεις του είδους,: «Άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα επηρεαζόμενο πρόσωπο μπορεί να επιδιώξει δικαστική προστασία των συμφερόντων του και αυτός οπωσδήποτε δεν είναι η εξαιρετική διαδικασία του προνομιακού εντάλματος Certiorari.».

Με δεδομένο, αναφέρει ο δικαστής Α. Δαυίδ, ότι οι ειδικότερες περιστάσεις της παρούσας, δεν αποκαλύπτουν «εξαιρετικές περιστάσεις» που να δικαιολογούν τελικά την παραχώρηση της αιτούμενης άδειας, απέρριψε την αίτηση.

Σημειώνεται ότι η έναρξη της δίκης του Γιώργου Κούμα ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου του 2026. Αυτός αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες εκ των οποίων οι 23 αφορούν ασυμβίβαστο και δύο νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.