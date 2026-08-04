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Πρόσφατα δικαστικός λειτουργός κρίθηκε ένοχη πειθαρχικά γιατί σχολίασε από έδρας απόφαση άλλου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο όπως και το Συνταγματικό έκριναν ότι το δικαίωμα έκφρασης, είναι ατομικό δικαίωμα το οποίο προστατεύει τους δικαστές ως πολίτες και όχι ως δικαστικούς λειτουργούς.

Οι δικαστές όταν βρίσκονται στην έδρα έχουν ελευθερία λόγου αλλά περιορίζεται από το Σύνταγμα, την δεοντολογία και τους νόμους. Όταν είναι εκτός έδρας έχουν πλήρη ελευθερία να εκφράζονται δημόσια να κρίνουν και να επικρίνουν. Αυτά είναι λεπτά ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα κριθούν από το ΕΔΑΔ.Τόσο η παρούσα όσο και άλλη προηγούμενη απόφαση θα κριθούν από άλλα όργανα ώστε να αποσαφηνιστεί το εύρος της ελευθερίας ενός δικαστή.

ΜΙΧ.