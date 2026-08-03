Μια θέση στην ιστορία της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης κατέκτησε ο Πολωνός αθλητής υπεραποστάσεων Μπαρτλομιέι Κουμπκόφσκι, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία.

Έπειτα από περίπου 56 ώρες συνεχούς προσπάθειας, χωρίς ύπνο, ανάπαυση ή επαφή με το συνοδευτικό σκάφος, ο Κουμπκόφσκι κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την πέμπτη και δυσκολότερη απόπειρά του.

Congratulations to Bartłomiej Kubkowski who just became the first person ever to swim across the Baltic Sea between Sweden and Poland.



He spent 56 hours in the water without sleeping and swam 160 km (100 miles). pic.twitter.com/DjC4RBoWoi August 2, 2026

Ο Πολωνός κολυμβητής ξεκίνησε την Παρασκευή από τις σουηδικές ακτές και έφτασε το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν από τις 20:00, στην παραλία του Τζιβνούφ, στη Δυτική Πομερανία.

Εκατοντάδες άνθρωποι τον υποδέχθηκαν στην ακτή, όπου, σύμφωνα με τους κανόνες της δοκιμασίας, έπρεπε να βγει από το νερό χωρίς βοήθεια, προκειμένου να αναγνωριστεί επισήμως το επίτευγμά του.

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Κουμπκόφσκι δήλωσε τόσο εξαντλημένος, ώστε δεν μπορούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε πετύχει.

Περισσότερες από δύο ημέρες μέσα στο νερό

Η αποστολή διήρκεσε περίπου 56 ώρες, στη διάρκεια των οποίων ο αθλητής κολυμπούσε αδιάκοπα, χωρίς να κοιμηθεί ή να αγγίξει το σκάφος που τον ακολουθούσε αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και υποστήριξης.

Ο Μάρτσιν Τσιεσλάκ, μέλος της ομάδας Purely Athletic, ανέφερε ότι το πλήρωμα ήταν υπεύθυνο για την πλοήγηση, την τροφοδοσία και την παρακολούθηση της κατάστασης του κολυμβητή.

Παραισθήσεις από την έλλειψη ύπνου

Πέρα από τη σωματική καταπόνηση, ο Κουμπκόφσκι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της παρατεταμένης αϋπνίας.

Σύμφωνα με τον Τσιεσλάκ, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χωρίς ύπνο ο αθλητής παρουσίασε παραισθήσεις και στιγμές κατά τις οποίες έχανε την επαφή με την πραγματικότητα.

Η πολύμηνη προετοιμασία σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, διατροφής και ψυχολογικής υποστήριξης επέτρεψε στην ομάδα να διαχειριστεί τα προβλήματα και να τον οδηγήσει με ασφάλεια στον τερματισμό.

Πέντε απόπειρες από το 2022

Η επιτυχία ήρθε έπειτα από πέντε προσπάθειες που άρχισαν το 2022. Στην πρώτη απόπειρα ο Κουμπκόφσκι είχε καλύψει 115 χιλιόμετρα, ενώ κάθε χρόνο πλησίαζε περισσότερο στην ολοκλήρωση της διαδρομής.

Το 2025 είχε διανύσει 159 χιλιόμετρα, ωστόσο έχασε τις αισθήσεις του μόλις 11 χιλιόμετρα πριν από τις πολωνικές ακτές, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να διακοπεί.

Στην πέμπτη απόπειρα αξιοποίησε την εμπειρία των προηγούμενων ετών, διαχειριζόμενος καλύτερα τις δυνάμεις του και τις ακραίες απαιτήσεις της διαδρομής.

Αφιερωμένο στα παιδιά με καρκίνο

Η προετοιμασία του περιλάμβανε πολύωρες προπονήσεις σε πισίνα και ανοικτή θάλασσα, νυχτερινές κολυμβήσεις και εντατική πνευματική προετοιμασία.

Ο Κουμπκόφσκι αφιέρωσε το επίτευγμά του στα παιδιά και στους νέους που στηρίζει το ίδρυμα Cancer Fighters, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο Πολωνός αθλητής είναι επίσης κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στην κολύμβηση διάρκειας 24 ωρών και δημιουργός του εγχειρήματος Ultra Baltic Swim.

protothema.gr