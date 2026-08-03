Ισχυρή ανθεκτικότητα επέδειξαν το 2025 τόσο ο ασφαλιστικός τομέας όσο και τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), διατηρώντας ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και σταθερή χρηματοοικονομική εικόνα, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τις αυξημένες προκλήσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Κεντρικής, καταδεικνύει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία εισέρχονται σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων από τις διεθνείς αγορές, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την κλιματική αλλαγή και τις κυβερνοαπειλές, διαθέτοντας ωστόσο σημαντικά αποθέματα ανθεκτικότητας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου διατήρησαν τους δείκτες κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο μέσος δείκτης φερεγγυότητας ανήλθε στο 279,8% στο τέλος του 2025, έναντι διάμεσου ευρωπαϊκού δείκτη 220%, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος διαθέτει ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων. Παράλληλα, η κερδοφορία παρέμεινε θετική, ενώ οι δείκτες ζημιών και λειτουργικών εξόδων κινήθηκαν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Αν και η ρευστότητα υποχώρησε στο 47,4%, εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, των οποίων το συνολικό ενεργητικό έφθασε τα €4,8 δισ. Από αυτά, περίπου 45% (€2,13 δισ.) αφορά ταμεία καθορισμένων παροχών και 55% (€2,63 δισ.) ταμεία καθορισμένων εισφορών. Η σταδιακή αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την ευρεία γεωγραφική και επενδυτική διαφοροποίηση, ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης.

Κοινή πρόκληση οι διεθνείς αγορές

Παρά τη θετική εικόνα, τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία παραμένουν ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις εξελίξεις των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Οι ασφαλιστικές διατηρούν περίπου 79% του ενεργητικού τους σε ομόλογα, μετοχές και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε έντονες διακυμάνσεις των αγορών και των επιτοκίων. Αντίστοιχα, περισσότερο από το 51% του ενεργητικού των ΙΕΣΠ είναι τοποθετημένο σε επενδυτικά ταμεία, με σημαντική συμμετοχή ομολογιακών και μετοχικών προϊόντων, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία τους στις μεταβολές των χρηματοοικονομικών συνθηκών. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές αύξησαν την έκθεσή τους σε εταιρικά ομόλογα, τα οποία ενέχουν υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική συμμετοχή και σε κρατικά ομόλογα.

Γεωπολιτικές εστίες

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τόσο οι ασφαλιστικές όσο και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν περιορισμένη άμεση έκθεση σε γεωπολιτικά ευάλωτες περιοχές, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι έμμεσες συνέπειες από την παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια, μέσω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, των πληθωριστικών πιέσεων και των διακυμάνσεων στις αποτιμήσεις των επενδύσεων, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.