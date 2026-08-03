Η κυπριακή αγορά λιανικού εμπορίου εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρή καταναλωτική δραστηριότητα, αλλά χωρίς γενικευμένη αύξηση στις αξίες των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έρευνα του γραφείου Δανός για το πρώτο εξάμηνο του έτους με θέμα «λιανικό εμπόριο α’ εξάμηνο 2026» η αγορά στηρίζεται κυρίως στο σταθερό λειτουργικό εισόδημα και στην ποιότητα της τοποθεσίας, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να επιλέγουν ακίνητα με αξιόπιστους μισθωτές και προβλέψιμες αποδόσεις. Τα στοιχεία του δείκτη ακινήτων RICS/KPMG Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν ετήσια αύξηση μόλις 0,72% στις κεφαλαιακές αξίες των καταστημάτων και 0,66% στις μισθωτικές αξίες. Η μέση απόδοση των καταστημάτων διαμορφώθηκε στο 5,77%, ουσιαστικά αμετάβλητη από το 5,78% που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη θετική εμπορική δραστηριότητα, η αγορά δεν εμφανίζει γενικευμένη ανατίμηση. Αντίθετα, οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τα εμπορικά ακίνητα κυρίως με βάση τη σταθερότητα του εισοδήματος και την ποιότητα των μισθωτών, διατηρώντας συγκρατημένη στάση απέναντι στις προοπτικές κεφαλαιακής ανάπτυξης.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η αγορά εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται με δύο ταχύτητες. Σύμφωνα με την έρευνα, τα οργανωμένα εμπορικά κέντρα με υψηλή πληρότητα, ισχυρούς βασικούς μισθωτές και αυξημένη επισκεψιμότητα αναμένεται να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Αντίθετα, οι εμπορικοί δρόμοι θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τις καλύτερες τοποθεσίες να προσελκύουν επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσιών, ενώ τα λιγότερο ελκυστικά ακίνητα θα χρειαστούν προσαρμογή τιμών ή ακόμη και αλλαγή χρήσης για να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο εξακολουθεί να αποτελεί επένδυση με επίκεντρο το σταθερό εισόδημα και όχι την ταχεία κεφαλαιακή υπεραξία, με την επιλογή τοποθεσίας και την ποιότητα των μισθωτών να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας.

Πιο αναλυτικά, τα κορυφαία εμπορικά κέντρα αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι του δευτερεύοντος λιανικού αποθέματος όταν συνδυάζουν καθιερωμένους κύριους μισθωτές, υψηλή πληρότητα και μετρήσιμη επισκεψιμότητα. Οι εμπορικοί δρόμοι θα παραμείνουν αγορά ευκαιριών: οι καλύτερες τοποθεσίες μπορούν να προσελκύσουν εστίαση, χρήσεις τρόπου ζωής και ευκολίας, ενώ οι κακώς διαμορφωμένες ή δυσπρόσιτες μονάδες θα απαιτήσουν προσαρμογή τιμής ή εναλλακτική χρήση. Η Λεμεσός θα παραμείνει η αγορά με τη στενότερη παρακολούθηση. Η έγκριση του νέου εμπορικού κέντρου ενισχύει τη μεσοπρόθεσμη προσφορά, ενώ το Ζακάκι συνεχίζει να αναπτύσσεται ως σύμπλεγμα μεγάλου μεγέθους, αναψυχής και λιανικού προορισμού. Η Λευκωσία διατηρεί τη βαθύτερη ζώνη επιρροής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ευρύτερο φάσμα επιτεύξιμων ενοικίων και πρόσθετη προσφορά γειτονιάς, περιλαμβανομένου του έργου πέντε καταστημάτων στη Λακατάμια.

Εμπορικά κέντρα

Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα κορυφαία εμπορικά κέντρα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ το δευτερεύον απόθεμα αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εκτός των βασικών εμπορικών προορισμών καλούνται να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις τους, προσφέροντας ανταγωνιστικότερα ενοίκια, καλύτερη προσβασιμότητα και σαφέστερη εμπορική πρόταση προς τους υποψήφιους μισθωτές. Σύμφωνα με την έρευνα του γραφείου Δανός, η απόδοση ενός εμπορικού ακινήτου θα εξαρτηθεί περισσότερο από την επιτυχημένη μίσθωση, το κατάλληλο μείγμα επιχειρήσεων και τη δύναμη της ζώνης επιρροής παρά από μια γενική άνοδο των τιμών στην αγορά.

Οι λειτουργικοί δείκτες των μεγάλων εμπορικών κέντρων παραμένουν ιδιαίτερα θετικοί. Σύμφωνα με την έρευνα, το Mall of Cyprus διατηρεί μηδενικό ποσοστό κενών καταστημάτων και κατέγραψε αύξηση 7% στην επισκεψιμότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Mall of Engomi σημείωσε αύξηση επισκεψιμότητας 10%, ενώ το Nicosia Mall παρουσίασε άνοδο 4,5% στην επισκεψιμότητα και 9,2% στον κύκλο εργασιών. ντίστοιχα, το MyMall Λεμεσού κατέγραψε αύξηση 10% στην επισκεψιμότητα και 12% στις πωλήσεις, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται εργασίες ανακαίνισης. Αντίθετα, στους εμπορικούς δρόμους δεν υπάρχουν επίσημες χρονοσειρές για τα ποσοστά κενών χώρων. Η έρευνα του γραφείου Δανός, εκτιμά ότι η διαθεσιμότητα προσεγγίζει το 20%, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εκτίμηση αγοράς που διαφοροποιείται σημαντικά ανά εμπορικό διάδρομο.

Μεγάλη απόκλιση στα ζητούμενα ενοίκια και νέα έργα

Η έρευνα του γραφείου Δανός αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επαρχιών. Η Λεμεσός συνεχίζει να εμφανίζει τα υψηλότερα ζητούμενα ενοίκια, με μέσο επίπεδο περίπου €40 ανά τετραγωνικό μέτρο και ανώτατες ζητούμενες τιμές που φτάνουν τα €95.

Στη Λευκωσία, όπου καταγράφεται και το μεγαλύτερο διαθέσιμο απόθεμα, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται στα €10 ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατες τιμές έως €50. Στη Λάρνακα τα ζητούμενα ενοίκια κυμαίνονται μεταξύ €20 και €35, ενώ στην Πάφο και την Αμμόχωστο παραμένουν αισθητά χαμηλότερα, αντανακλώντας τον εποχικό χαρακτήρα της ζήτησης και τα μικρότερα μεγέθη των αγορών. Στην έρευνα σημειώνεται ότι τα υψηλά ενοίκια της Λεμεσού δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για δευτερεύουσες τοποθεσίες που στερούνται προβολής, στάθμευσης ή τουριστικής κίνησης.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στο μέτωπο της νέας προσφοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, στη Λακατάμια προχωρά το έργο μικτής χρήσης ZANCON 31, το οποίο θα προσθέσει πέντε νέα ισόγεια καταστήματα συνολικής επιφάνειας περίπου 543 τετραγωνικών μέτρων, με χώρους στάθμευσης και υποδομές εξυπηρέτησης. Παράλληλα, αναφέρει η έρευνα του γραφείου Δανός, η έγκριση του νέου Limassol Mall από το Υπουργικό Συμβούλιο δημιουργεί νέα δεδομένα στη λιανική αγορά της Λεμεσού. Η επένδυση, ύψους περίπου €95 εκατ., αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη σύγχρονη εμπορική προσφορά της πόλης μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων οδικών έργων και της κατασκευής. Την ίδια στιγμή, το προτεινόμενο D. Zavos Retail & Office Park στο Ζακάκι φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο προορισμό μεγάλου μεγέθους, συνδυάζοντας εμπορικούς χώρους, γραφεία και εκτεταμένες εγκαταστάσεις στάθμευσης, αν και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο μελέτης.

Ενδιαφέρον από διεθνείς αλυσίδες

Η έρευνα καταγράφει επίσης ενεργό ενδιαφέρον διεθνών επιχειρήσεων για είσοδο ή επέκταση στην κυπριακή αγορά. Οι απαιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις ένδυσης, υποδημάτων, ειδών κατοικίδιων, εστίασης, ηλεκτρικών συσκευών και καταστημάτων μεγάλου μεγέθους για είδη οικιακής βελτίωσης. Το γραφείο Δανός διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ενδείξεις ζήτησης και όχι υπογεγραμμένες συμφωνίες ή επιβεβαιωμένα ανοίγματα νέων καταστημάτων. Eπίσης στην έρευνα αναφέρεται τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αγορά. Διευκρινίζεται ότι η ποικιλία μονάδων έχει σημασία. Η ζήτηση δεν περιορίζεται σε τυπικά καταστήματα μόδας. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει μικρούς χώρους εστίασης, καταστήματα μεσαίου μεγέθους, κεντρικά καταστήματα και λιανικό εμπόριο μεγάλου μεγέθους. Η Λευκωσία και η Λεμεσός παραμένουν η πρώτη επιλογή. Η διαθεσιμότητα σε εμπορικά κέντρα, η ορατότητα, η στάθμευση και η πρόσβαση στους εμπορικούς διαδρόμους θα καθορίσουν κατά πόσο οι απαιτήσεις θα μετατραπούν σε συναλλαγές. Σύμφωνα με την έρευνα, η νέα προσφορά μπορεί να απελευθερώσει περιορισμένη ζήτηση. Το έργο της Λακατάμιας, το Limassol Mall και η πρόταση Zavos προσθέτουν μορφές χώρων που μπορούν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις οι οποίες δύσκολα στεγάζονται στα υφιστάμενα κέντρα.



