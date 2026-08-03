Ήδη οι ισχυρισμοί που θέλουν την υπεράσπιση να προσέγγισε μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, για βιασμό, έχουν διερευνηθεί αρμοδίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ανακριτές επαρχιακού Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, δηλαδή αστυνομικοί που δεν υπηρετούν στην Πάφο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, έχουν ήδη λάβει μαρτυρίες από πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν γνώση για την εν λόγω εξωδικαστική προσέγγιση.

Η πληροφόρηση που τέθηκε ενώπιον της Αστυνομίας και απασχόλησε είναι ότι από την πλευρά της υπεράσπισης προσεγγίστηκε μάρτυρας κατηγορίας που κατέθεσε ενόρκως για τηλεπικοινωνιακά δεδομένα στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης του.

Στη μαρτυρία του στο Δικαστήριο ο εν λόγω μάρτυρας είχε αναφερθεί σε νομικό πρόσωπο/οργανισμό του εξωτερικού, που είναι σε θέση να κάνει δικανικές εξετάσεις δεδομένων. Από το πρόσωπο που κατέθεσε ενόρκως, ζητήθηκε εκτός δίκης από άτομα που ενεργούσαν για την υπεράσπιση να τους αναφέρει ποια είναι η εταιρεία/οργανισμός.

Πάντως, όπως πληροφορείται ο «Φ», από τη στιγμή που ο μάρτυρας ήδη έχει καταθέσει ενόρκως και το φερόμενο περιστατικό σημειώθηκε εκ των υστέρων, δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα λόγος για προσπάθεια επηρεασμού μάρτυρα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης των διωκτικών Αρχών και την αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι η κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κακουργιοδικείου Πάφου. Η τελευταία δικάσιμος πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις ακροάσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας έχει ήδη καταθέσει διψήφιος αριθμός μαρτύρων κατηγορίας. Στη λίστα μαρτύρων βρίσκονταν περί τα 30 πρόσωπα. Ενδεχομένως να γίνουν παραδεκτά γεγονότα από τις δυο πλευρές ούτως ώστε να αποφευχθεί διαδικασία κατάθεσης μαρτύρων και να εξοικονομηθεί δικαστικός χρόνος.

Από πλευράς Φαίδωνος, όπως ήδη γράψαμε την περασμένη Τρίτη, είχε τεθεί αίτημα προς το Δικαστήριο για εξέταση της παραπονούμενης γυναίκας από ιατρό της επιλογής του. Ωστόσο, δεν φαίνεται να εγκρίθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι πέντε κατηγορίες που βαραίνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (δύο κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Τα αδικήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο εν αργία δήμαρχος κρίνονται ως πολύ σοβαρά. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες σε περίπτωση καταδίκης επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου. Τα αδικήματα αυτά φέρονται να διαπράχθηκαν το 2014.

Την κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εκπροσωπεί η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μικαέλα Πασιαρδή.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Κακουργιοδικείου, το τριμελές δικαστικό σώμα απαρτίζεται από τη Λία Μάρκου (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), τον Θεόδωρο Συμεωνίδη (Επαρχιακός Δικαστής) και την Μαρία Σωκράτους (Επαρχιακός Δικαστής).