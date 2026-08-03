Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να θέσει προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ακύρωσε επικείμενη «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις συμμάχων της Ουάσινγκτον και εν μέσω προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αντιμετώπιση του αδιεξόδου γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από το γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη θα επαναληφθούν τη Δευτέρα.

«Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης, γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

.@POTUS on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." https://t.co/jrvoju7nG6 pic.twitter.com/B7bmK3brYC August 2, 2026

«Οι σύμμαχοι ζήτησαν να μην προχωρήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε ληφθεί η απόφαση για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Όπως είπε, το αίτημα για να ακυρωθεί η επίθεση διατυπώθηκε τόσο από συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, όσο και από το ίδιο το Ιράν.

«Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε “ας δούμε”. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και στη συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή, όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», δήλωσε.

.@POTUS: "I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would've been a massive attack… The reason they asked [to call it off] is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then… https://t.co/VlwtUEB3LR pic.twitter.com/uNNQqCya5n August 2, 2026

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ζήτησε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τα αμερικανικά σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η σχεδιαζόμενη επίθεση θα είχε στόχο ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ωστόσο, υπενθύμισε ότι το Σάββατο είχε γράψει στην πλατφόρμα Truth Social πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «οπλισμένες, έτοιμες και σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» απέναντι στην Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ

Από την πλευρά του, το Ιράν αρνείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ματαιώσει τα σχέδια στρατιωτικής επίθεσης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ο ανόητος Τραμπ έχει ξεμείνει από δυνάμεις!».

«Βουτιά» σχεδόν 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τη Δευτέρα ξεκινούν νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης της κρίσης, αν και η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Λίγο μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, λίγο πριν από τις 02:00 ώρα Κύπρου, το πετρέλαιο Brent Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση Σεπτεμβρίου, υποχωρούσε κατά 4,69%, στα 83,81 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε απώλειες 4,67%, διαμορφούμενο στα 80,72 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι απώλειες είχαν προσεγγίσει το 5,6% για το Brent και το 5,5% για το WTI, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλλουν τα σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν και επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ανησυχία από τον ΟΠΕΚ+

Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ωστόσο και αυτή η διαδρομή παραμένει επισφαλής, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις στην περιοχή.

Την Κυριακή, η Κοινή Υπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΟΠΕΚ+ εξέφρασε την ανησυχία της για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας.

Θετική αντίδραση και στα χρηματιστήρια

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Κυριακή στα 4,09 δολάρια ανά γαλόνι, δύο σεντς χαμηλότερα από μία εβδομάδα πριν, αλλά περίπου 34% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Θετικά κινήθηκαν και τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να ενισχύονται κατά περίπου 0,5%, ενώ τα futures του Nasdaq κατέγραφαν άνοδο περίπου 0,8%.

protothema.gr