Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στις περιοχές Κανδήλι και Άγιος Νεκτάριος.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρίψεις νερού πέντε ελικόπτερα και επτά αεροσκάφη. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Κάηκαν κατοικίες στο Κρύο Πηγάδι

Σημαντικές καταστροφές έχουν καταγραφεί στο Κρύο Πηγάδι, όπου κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα από τις πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

220 αγροτοδασικές πυρκαγιές από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026

Όπως υπογράμμισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Συσκέψεις για την καταγραφή των ζημιών

Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές αρχίζει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Στόχος είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 11:00, ο κ. Κατσαφάδος θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Η σύσκεψη που είχε αρχικά προγραμματιστεί στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο Πόρτο Γερμενό, αναβλήθηκε, καθώς η δημοτική αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών.

Η πραγματοποίησή της προγραμματίζεται για την Τρίτη 4 Αυγούστου, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Πύρινος ανεμοστρόβιλος μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δομβραίνα Βοιωτίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω των πολλαπλών περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε γενική επιφυλακή.

protothema.gr