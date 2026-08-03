Αναστάτωση προκλήθηκε στην επαρχία Λεμεσού τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Πραστειού Κελλακίου. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου, η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 03:00 τα ξημερώματα μάλλον ξεκίνησε από πλαστικό κάδο σκουπιδιών, στον οποίο κάποιοι έριξαν μέσα αναμμένα κάρβουνα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνολικά συνέδραμαν 50 άτομα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών και από εθελοντικές ομάδες. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με 5 οχήματα ενώ το Τμήμα Δασών με 8, ενώ πτητικά μέσα προχώρησαν και σε προληπτικές ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather με 15 άτομα, τρεις κινητές μονάδες και ένα πυροσβεστικό όχημα. Είχε επίσης ενεργοποιηθεί και το σχέδιο ΑΣΤΡΑΠΗ.

Μέσω του συστήματος CY Alert οι πολίτες ενημερώθηκαν αργότερα ότι η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν, ωστόσο, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Για την πυρκαγιά ενημέρωσε αρχικά η σελίδα Kitasweather, η οποία δημοσίευσε και εικόνες από την περιοχή, αφού η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται η κάμερα του στην περιοχή.

Η πυρκαγιά κατέκαψε 2 εκτάρια άγριας βλάστησης. Δείτε τις εικόνες: