Σήμερα το πρωί αναμένεται να γίνει γνωστή η απόφαση των Κυπριακών Αρχών στο αίτημα της υπεράσπισης του 37χρονου πατέρα από την Βρετανία που κατηγορείται για αμέλεια στην τραγική περίπτωση του θανάτου του τρίχρονου παιδιού του στο ξενοδοχείο που παραθέριζαν στην Πάφο, να του επιτραπεί να μεταβεί προσωρινά στην Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του.

Η υπεράσπιση του τραγικού πατέρα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον του Κακουργιοδιείου Πάφου όπου προσήχθη η 37χρονος, ότι καταθέτει αίτηση προσωρινής άρσης των περιοριστικών όρων του πατέρα προκειμένου αυτός να μπορέσει να μεταβεί στην Αγγλία για την ταφή του παιδιού και στη συνέχεια να επιστρέψει στην Κύπρο για να τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Κατόπιν τούτου και εν αναμονή της απόφασης των Αρχών στο σχετικό αίτημα, το Κακουργιοδικείο Πάφου όρισε νέα δικάσιμο για σήμερα.

Ο 37χρονος ο οποίος κατηγορήθηκε για αμελή φύλαξη του παιδιού κατά την επίμαχη ώρα που συνέβη η τραγωδία, έχει αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που διασφαλίζουν την εδώ παρουσία του κατά την δίκη. Η σορός του τρίχρονου αγοριού στο μεταξύ, μεταφέρθηκε ήδη στην Αγγλία για την ταφή και πλέον αναμένεται η απόφαση των Αρχών για το αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα του πατέρα να μεταβεί στην πατρίδα του για την ταφή και να επιστρέψει.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της κατάθεσης 20 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, της τοποθέτησης του ονόματος του στο stop list, της παράδοσης των ταξιδιωτικών του εγγράφων, της υπογραφής παρουσίας μια φορά εβδομαδιαίως στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, της απαγόρευσης διέλευσης του από οδοφράγματα και της δήλωσης στην Αστυνομία της πλήρους διεύθυνση διαμονής του στο διάστημα αυτό.

Θυμίζουμε ότι η πρωτοφανής τραγωδία διαδραματίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου, στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας, όπου μόλις λίγες ώρες προηγουμένως είχε καταλύσει για διακοπές η οικογένεια των βρετανών.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το τρίχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιο τους, αναμένοντας το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στο εστιατόριο. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του σε μια σπάνια στιγμή ατυχίας και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Ο τραγικός πατέρας συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες για ελλειπή φύλαξη του ανήλικου, αφού ότι την ώρα του τραγικού συμβάντος αυτός είχε την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού.