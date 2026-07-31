Αρχίζει σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου η δίκη του 37χρονου Βρετανού πατέρα για την πολύκροτη πλέον υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου παιδιού του ενώ βρίσκονταν στο ξενοδοχείο της Πάφου όπου έκαναν διακοπές. Ο τραγικός πατέρας αφέθηκε στις 21 Ιουλίου προσωρινά ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους ώστε να διασφαλισθεί η παρουσία του στη δίκη, ενώ σημαντική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι από τις τοξικολογικές αναλύσεις διαπιστώθηκε αλκοόλ στον οργανισμό του κατά την επίμαχη χρονική περίοδο.

Ο φάκελος της υπόθεσης στάλθηκε όταν και έληγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησης του πατέρα, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για οδηγίες. Ο Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για ποινική δίωξη του 37χρονου πατέρα για την τραγική υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου παιδιού του, αφού κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης της υπάρχουσας μαρτυρίας του αποδίδει ευθύνη για το ποινικό αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αλόγιστης ή επικίνδυνης πράξης.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στον 37χρονο μετά το τραγικό ατύχημα, εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του, γεγονός που θα αξιολογηθεί από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Η Αστυνομία δεν δίνει ωστόσο συγκεκριμένους αριθμούς για την ποσότητα αυτή.

Το δικαστήριο διέταξε όπως ο πατέρας αφεθεί ελεύθερος υπό όρους μέχρι την σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδικότερα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της κατάθεσης 20 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, της τοποθέτησης του ονόματος του στο stop list, της παράδοσης των ταξιδιωτικών του εγγράφων, της υπογραφής παρουσίας μια φορά εβδομαδιαίως στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, της απαγόρευσης διέλευσης του από οδοφράγματα και της δήλωσης στην Αστυνομία της πλήρους διεύθυνση διαμονής του στο διάστημα αυτό.

Πλέον, οι σημερινές διαδικασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον σε Κύπρο, Βρετανία και άλλες χώρες, αφού πρόσφατα έγιναν από τον συγγενικό περίγυρο του 37χρονου πατέρα διαβήματα και προς την Βρετανική Κυβέρνηση να παρέμβει για να επιτραπεί στον τραγικό γονέα να μεταβεί στη χώρα του για την ταφή του παιδιού του.

Θυμίζουμε ότι η πρωτοφανής τραγωδία διαδραματίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου, στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας, όπου μόλις λίγες ώρες προηγουμένως είχε καταλύσει για διακοπές η οικογένεια των βρετανών.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το τρίχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιο τους, αναμένοντας το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στο εστιατόριο. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του σε μια σπάνια στιγμή ατυχίας και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Ο τραγικός πατέρας συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες για ελλειπή φύλαξη του ανήλικου, αφού ότι την ώρα του τραγικού συμβάντος αυτός είχε την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού.