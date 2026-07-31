Έξι χρόνια μετά την τελευταία μείωση των αστυνομικών συνοδείας των πολιτικών προσώπων, το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά από ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης για να γίνει αξιολόγηση κινδύνου με αφορμή και τις ανακατατάξεις των κομμάτων που πέτυχαν είσοδο στη Βουλή.

Επί υπουργίας Έμιλυς Γιολίτη είχε επιτευχθεί με τη συναίνεση των κομμάτων μικρή μεν αλλά σημαντική μείωση των φρουρών, ενώ η προηγούμενη ήταν επί υπουργίας Σοφοκλή Σοφοκλέους. Τώρα, με την είσοδο στη Βουλή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του κινήματος Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, το θέμα βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, αφουγκραζόμενος τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις και δίνοντας το παράδειγμα, απέσυρε τη φρουρά στην οικία του και κάλεσε την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου να προβεί σε επαναξιολόγηση όλων των περιπτώσεων. Σήμερα υπάρχουν στη διάθεση των πολιτών άλλα μέτρα για την προστασία τους γι’ αυτό και οι στατικές φρουρές -πλην του Προέδρου- η εισήγηση είναι όπως καταργηθούν και να ληφθούν μέτρα όπως η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, φωτισμού κ.ά.

Το ζήτημα παραμένει για το ποιοι κινδυνεύουν και ποιοι πρέπει να έχουν φρουρά; Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου έχει κάνει την εκτίμησή της για κάθε έναν πολιτικό αρχηγό και το ζήτημα τώρα βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», υπάρχουν αντιδράσεις ως προς τις προθέσεις για αφαίρεση της φρουράς κυρίως από πρώην αξιωματούχους. Ωστόσο, η θέληση του κοινού όπως αποτυπώνεται και σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις είναι καθολική ως προς τη μείωσή τους ή και την κατάργηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ήδη έχουν αφαιρεθεί πέντε αστυνομικοί από το στατικό σημείο στην οικία του υπουργού Δικαιοσύνης και τρεις από τον τέως πρόεδρο του ΣΚ ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου. Μείωση φρουράς θα επέλθει για τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος σήμερα διαθέτει 12 αστυνομικούς, αφού πλην της συνοδείας υπάρχει φρουρά και στην οικία του στη Λεμεσό. Εισήγηση για απόσυρση της συνοδείας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Αστυνομίας για τους πρώην προέδρους τους Βουλής που για χρόνια διαθέτουν από δύο αστυνομικούς. Επίσης εισήγηση για αφαίρεση του αστυνομικού που διαθέτουν γίνεται και για τις Αντρούλλα Βασιλείου και Έλση Χριστόφια. Ο αστυνομικός τους παραχωρήθηκε ως σύζυγοι Προέδρων της Δημοκρατίας.

Όπως έγραψε ο «Φ» και παλαιότερα, για τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, γίνεται εισήγηση για διάθεση δυο αστυνομικών φρουρών, ενώ για τον Φειδία Παναγιώτου, η εισήγηση είναι να έχει δύο αστυνομικούς μόνο όταν βρίσκεται στην Κύπρο. Οι υπόλοιποι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν επηρεάζονται. Αποφάσεις για το θέμα αναμένεται ότι θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα.