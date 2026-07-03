Στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως βρίσκεται η έκθεση της Αστυνομίας αναφορικά με τις φρουρές των πολιτικών προσώπων και των κρατικών αξιωματούχων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου έχει ολοκληρώσει το έργο της μετά που ο υπουργός Κώστας Φυτιρής ζήτησε την επαναξιολόγηση κινδύνου για όλους όσους διαθέτουν φρουρά, ενώ ο ίδιος έδειξε τον δρόμο για το πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα, ζητώντας την αφαίρεση των στατικών φρουρών του έξω από την οικία του. Ήδη οι αστυνομικοί που ήταν εντεταλμένοι να φρουρούν την οικία του κ. Φυτιρή έχουν μετακινηθεί σε άλλα πόστα. Η τακτική αυτή, δηλαδή ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας να διαθέτει φρουρά στην κατοικία του συνεχιζόταν για 10ετίες, είτε υπήρχε ο κίνδυνος είτε όχι.

Στην Έκθεση της Αστυνομίας αναλύονται για κάθε ένα πρόσωπο, κατά πόσον είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για την ασφάλειά του, τι μέτρα άλλα λαμβάνονται και υποβάλλονται εισηγήσεις. Οι προθέσεις του κ. Φυτιρή είναι ξεκαθαρισμένες και η επιθυμία του για μείωση των φρουρών δεδομένη. Το ζήτημα πέραν της ασφάλειας έχει και την πολιτική του πτυχή και αναμένεται ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις στην περίπτωση που ληφθεί απόφαση για μείωση ή κατάργηση των φρουρών από ορισμένα πρόσωπα.

Μέχρι σήμερα οι πλείστες φρουρές παραχωρούνται σε πολιτικά πρόσωπα κυρίως λόγω του στάτους που κατέχουν και σε ελάχιστες περιπτώσεις λόγω κινδύνου. Για παράδειγμα, η διάθεση ενός ή δύο αστυνομικών σε πρώην Προέδρους της Βουλής, ή στις συζύγους των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, δεν έγινε γιατί διατρέχουν οποιονδήποτε κίνδυνο αλλά κατά χάριν.

Είναι γι’ αυτό που πρέπει να ληφθεί απόφαση σε πολιτικό επίπεδο κατά πόσον εξυπηρετείται οποιοσδήποτε σκοπός να διαθέτουν φρουρά και μάλιστα εσαεί, πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας ή της Βουλής, ή οι σύζυγοι των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου εξέτασε και το θέμα της ασφάλειας του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος διαθέτει τους περισσότερους (12), αφού εκτός της συνοδείας υπάρχει και η φρουρά στην οικία του στη Λεμεσό. Θεωρείται σίγουρο ότι η φρουρά του θα μειωθεί στη βάση των εισηγήσεων της Επιτροπής της Αστυνομίας.

Σήμερα φρουρά διαθέτουν όλοι οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και οι πρόεδροι του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ. Αναμένεται ότι λόγω της μη παραμονής των δύο αυτών κομμάτων στη Βουλή, η φρουρά θα αποσυρθεί, ενώ ερωτηματικό παραμένει για το τι θα γίνει με τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου έχει εξετάσει τα μέτρα ασφάλειας στις οικίες τους και προβαίνει σε ορισμένες εισηγήσεις, ενώ αναμένεται πως θα παραχωρηθεί αστυνομικός για τον Φειδία Παναγιώτου μόνο όταν βρίσκεται στην Κύπρο.

Το σίγουρο είναι πως οι φρουρές θα μειωθούν, αφού πέραν των 100 αστυνομικών απασχολούνται με τη συνοδεία αξιωματούχων χωρίς να κινδυνεύει πραγματικά ο οποιοσδήποτε. Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο είναι πως οι ένστολοι χρησιμοποιούνται για εργασίες και τους ανατίθενται καθήκοντα άσχετα με την ασφάλεια των πολιτειακών αξιωματούχων, ενώ οι πλείστοι βρίσκονται για χρόνια μαζί τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις στις προθέσεις για μετακίνησή τους.

Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων ημερών με τον υπουργό Δικαιοσύνης να παρουσιάζει σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει και την τελική απόφαση.